Журбин: Бродвей увлекся техническим прогрессом в мюзикле "Кинг Конг"

Известный композитор Александр Журбин посмотрел новый мюзикл на Бродвее и делится впечатлениями с "РГ".

На днях мне довелось посмотреть одну из нью-йоркских сенсаций - новый мюзикл "Кинг Конг" на Бродвее. Это дорогущая продукция, одно из самых дорогих шоу в бродвейской истории, стоит более 30 миллионов долларов.

Конечно, бюджетный рекорд пока принадлежит мюзиклу "Spiderman: Turn Off the Dark" с музыкой самого Боно: он с треском провалился восемь лет назад. Ценою в 79 миллионов долларов, он вернул только 15, и этот провал вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Что справедливо: потерять 64 миллиона не каждому дано.

"Кинг Конг" в каком-то смысле идет по его стопам. В "Спайдермэне" главный герой летал по залу и над залом, и это захватывало дух. А здесь огромная 2000-фунтовая горилла неуклюже переваливается по сцене, но ее размеры и подвижность завораживают. Особенно потрясает мимика: на "лице" гориллы можно прочитать десятки "человеческих" эмоций: от гнева до задумчивости, от ярости до любви. И это, безусловно, одно из главных достижений спектакля. Постановщики не скрывают, а даже специально демонстрируют, что все это делается руками (буквально!) постановочной команды. Множество людей дергают гориллу за руки и за ноги, в руках у них масса каких-то веревочек и хитроумных приспособлений. Впрочем, я подозреваю, что на самом деле там задействовано много всякой компьютерной техники, электроники последнего поколения. Потому что двигать это огромное тело только веревочками невозможно, а такие выражения лица у обезьян я видел только в кино. Из программки узнаем, что над образом Кинг Конга работала огромная австралийская компания Global Creatures.

Почему я начал с цены спектакля и восхищения искусственной гориллой? Потому что в этом спектакле больше ничего нет. Все вертится вокруг одного аттракциона, поражающего воображение. Если здесь на сцену, предположим, вдруг вышел бы Пол Маккартни или сам Фрэнк Синатра вместе с Эдит Пиаф, никто не обратил бы внимания. Горилла настолько подавляет все вокруг, что в ее присутствии никого другого увидеть и услышать просто невозможно. Так что на самом деле никакого мюзикла тут нет. Есть несколько песен композитора Мариуса де Вриеса (он был продюсером фильма "Ла-ла-лэнд", а еще раньше - нескольких альбомов Бьорк). Продюсер он, возможно, хороший, но композитор никакой: ни одной яркой мелодии я так и не услышал.

То же касается и режиссуры, и художников, и хореографов - всех: их как бы нет. Потому что зрители ждут только одного - появления чудовища. Первые 20-25 минут идет обычная музыкальная комедия, какая-то дурацкая закулисная история, и публика заметно скучает. Но вот мы слышим громкий рык, и на сцене возникает фигура гигантской обезьяны - вот тут все и начинается.

Мы примерно это предвидели. И пошли на представление исключительно ради внуков. Им 8 и 10 лет, и зрелище было как раз им впору. В зале много детей с родителями, и малыши безусловно кайфуют. Подобных шоу для детишек, где все подчинено фантастическим трюкам, на Бродвее немало. Напомню те, что я лично видел: "Король-Лев", "Аладдин", Frozen ("Холодное сердце"), "Гарри Поттер"… Это направление активно развивается, технологии все могущественней, волшебство на сцене все необыкновенней. Но хорошо ли это для великого и почтенного искусства мюзикла? Куда делись музыкальная драматургия, хоры и дуэты, полифония и интегрированность хореографии в музыкальную партитуру? Все это постепенно отходит на второй план, а на авансцену выступают невероятные визуальные и акустические эффекты.

"Диснеизация" искусства в США, о которой умные люди говорили еще двадцать лет назад, кажется, окончательно победила. Мюзиклы высокого класса, произведения таких авторов, как Стивен Сондхайм и Джон Кандер, Джейсон Роберт Браун и Джонатан Ларсен, Тома Китт и Брайана Йорки - вы не найдете этих имен в сегодняшней бродвейской афише.

Жаль. Конечно, с одной стороны, это неизбежное развитие, движение вперед. Но с другой - явная деградация жанра. Конечно, еще рано делать выводы: бродвейский сезон в самом разгаре. Обещают премьеры более серьезные, рассчитанные на премию "Тони", которую присуждают в начале июня. Так что надежды еще теплятся.

