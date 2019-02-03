Вслед за крупной розницей власти намерены заняться регулированием деятельности аптечных сетей.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев заявил о создании в нижней палате парламента рабочей группы по подготовке комплексного закона об аптечных сетях. По словам Исаева, если торговые сети уже достаточно хорошо отрегулированы, то понятие аптечных сетей вообще отсутствует в законодательстве, а значит, что антимонопольные ограничения, введенные в отношении торговых сетей, к аптечным сетям не применимы. Исаев отмечает, что одна из главных проблем - это засилье на аптечных прилавках дорогих лекарств вместо дешевых. Зачастую более дешевые, хотя и не менее качественные аналоги покупателям даже не предлагают.

В рабочую группу по разработке нового закона войдут представители всех фракций, профильных комитетов, а также минздрава, минпромторга и общественных объединений. Изменения будут направлены на то, чтобы сделать лекарства более дешевыми и доступными для людей, обещает Исаев.

В Стратегии развития фармацевтической промышленности России до 2030 года, которая была подготовлена минпромторгом в прошлом году, отмечается, что рост аптечных сетей в последние десять лет привел не к снижению стоимости лекарств и увеличению их доступности, а к обратному результату. "Происходит последовательная консолидация аптечных сетей, цены на все значимые виды продукции растут из-за конкуренции между аптечными сетями в погоне за бонусами от производителей", - подчеркивается в документе. Там так же отмечается, что многолетняя практика показывает избыточное появление аптек в местах с высокой покупательской способностью и потоком и недостаточное - в местах с низкой плотностью населения, что формирует территориальную лекарственную недоступность.

Около 60 процентов продающихся в аптеках лекарств стоят до 150 рублей за упаковку

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк подтверждает, что производители платят аптекам для того, чтобы попасть со своими лекарствами к ним на полки. "Но это и в ритейле существует, - отмечает Шуляк. - Другое дело, что там есть ограничение маржи продавцов". В то же время Шуляк не согласен с тем, что в аптечных сетях слишком дорогие лекарства. "Около 60 процентов лекарств, которые продаются через аптеки, стоят до 150 рублей за упаковку, - уточняет эксперт. - Стоимость жизненно важных и необходимых вообще регулируется государством".

Шуляк считает, что избыточное регулирование в фарминдустрии излишне. "Рынок сам все отрегулирует, - полагает он. - Сейчас кредиты даются с большим трудом, дистрибьютеры отпускают товары под банковские гарантии, с введением онлайн-касс от всех продаж идет отчисление налогов. Так что время быстрых денег в фарминдустрии закончилось".

В России существует около 63 тысяч аптек (вместе с аптечными пунктами и киосками). Подавляющее большинство из них - сетевые, так как сетью считается торговое предприятие, имеющее две и более точки продаж. Глава общероссийской общественной организации "Лига защитников пациентов" Александр Саверский уверен, что аптекам выгодно продавать дорогие лекарства, поэтому более дешевые аналоги вымываются из ассортимента. "Есть закон об обращении лекарственных средств, но нет закона об обеспечении лекарствами пациентов. Поэтому лекарства обращаются как-то отдельно от пациентов. Целесообразно подготовить закон именно об обеспечении лекарственными препаратами", - уверен эксперт.