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03.02.2019 19:32
Рубрика: Экономика

Черные списки поделят на два

Банк России планирует провести амнистию "отказников"
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала проблему с необоснованным включением в черные списки предпринимателей, которым банки отказали в проведении операций на основании "антиотмывочного" законодательства.

Набиуллина пообещала пересмотреть как уже сформированные списки отказников, так и критерии включения в эти списки. Об этом она заявила на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков "Россия" в подмосковном комплексе "Бор".

"Амнистия" коснется клиентов, которые попали в списки по формальным и случайным причинам, в результате объем этого перечня может сократиться более чем вдвое, рассказал "РГ" зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Число клиентов банков, попадающих в списки, может сократиться на 40%, сказал он. Банк России и Росфинмониторинг получат право направлять информацию в банки только по клиентам, проводившим сомнительные операции либо операции по отмыванию преступных доходов.

Число банковских клиентов, попадающих в черные списки, сократится на 40 процентов, там останутся клиенты, проводившие сомнительные операции

Это предусматривает нормативно-правовой акт, который сейчас находится на регистрации в минюсте, сказал Скобелкин.

Банк России с середины 2017 года регулярно доводит до всех кредитных организаций списки клиентов, которым было отказано в проведении операции в одном из банков по основаниям "антиотмывочного" законодательства. Представители малого бизнеса неоднократно жаловались, что попадание в черный список часто служит причиной автоматического отказа в обслуживании и в других кредитных организациях. С прошлого года для таких клиентов действует механизм реабилитации, однако этого, по словам Набиуллиной, недостаточно: сам факт необоснованного включения в списки наносит огромный урон добросовестным предпринимателям.

Фото: pixabay
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Глава ЦБ настойчиво рекомендовала банкам содержательно подходить к оценке риска клиентов. "Конечно, это не означает, что надо закрывать глаза на обнальщиков, которые прячутся под личиной малого бизнеса, но банки должны внимательнее относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии, - отметила Набиуллина. - Когда есть признаки, мы просим, чтобы банки разобрались по существу, что это за клиент".

Скобелкин также не исключил как крайней меры введения гражданско-правовой ответственности для банков, автоматически отказывающих клиентам, попавшим в черные списки. "Перечни - это вспомогательный инструмент для контроля уровня риска, не более того", - подчеркнул он.

При этом нелегальное обналичивание и вывод денег за границу все больше вытесняются из банковской системы - в 2018 году через нее обналичены 177 млрд рублей (в 1,8 раза меньше, чем в 2017 году), а объем незаконного вывода денег сократился на 20% и составил 63 млрд рублей.

Банки повышают ставки по вкладам

Сбербанк, на которого приходится около 45% депозитов физлиц, повысил ставки по всем рублевым вкладам на 0,15-0,6 процентного пункта. Максимум по базовому вкладу "Сохраняй" составляет 5,75% при открытии онлайн. Последний раз ставки по базовой линейке рублевых вкладов банк повышал в октябре. Одновременно в минувшую пятницу Сбербанк запустил промовклад "Лови выгоду" со ставкой 7,1-7,65% и минимальным взносом 50 тысяч рублей (действует до 31 марта).

Также повысил ставку на 0,2 п.п. по базовому депозиту на срок от года Альфа-Банк.

Несколькими днями ранее по двум своим вкладам повысил ставки на 0,4 п.п. ВТБ.

Банки продолжают адаптироваться к изменениям вектора монетарной политики ЦБ РФ. Увеличение доходностей по вкладам носит превентивный характер - в этом году у Банка России может появиться достаточно поводов для повышения ключевой ставки еще один-два раза, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится уже 8 февраля.

Повышение ставок - необходимая мера для удержания действующих и привлечения новых вкладчиков с учетом роста инфляции и инфляционных ожиданий, сохранения сравнительно слабого курса рубля и пониженных объемов профицита банковской ликвидности, объясняет Покатович.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам топ-10 банков, по данным ЦБ РФ, за последние 12 месяцев выросла с 7,2% до 7,5%.

За 2018 год вклады физических лиц выросли на 6,5% (в 2017 году - на 10,7%). Общий объем вкладов к началу этого года достиг 28,5 трлн рублей.

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