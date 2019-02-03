Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую, но болельщики и специалисты уже сейчас вовсю обсуждают, что будет с главной хоккейной лигой Европы на следующий сезон. Корреспондент "РГ" пообщался с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко и расспросил о самом главном.

Дмитрий Николаевич, в этом сезоне КХЛ сократила число команд. Какова была цель таких жестких мер?



Дмитрий Чернышенко: Напомню, что у Лиги со сменой команды впервые появилась стратегия как некий официальный документ. В нем заключены измеримые и достижимые цели по трансформации системы управления самой Лигой. Она была досрочно выполнена и даже перевыполнена. Дальше была разработана новая семилетняя стратегия. Она уже нацелена не на управляющую компанию, Лигу как таковую, которая является надстройкой над системой профессионального хоккея на континенте, а на работу с клубами. В ней два основных направления - повышение коммерческих доходов клубов и понижение, оптимизация их затрат. Казалось бы, противоречивые вещи - чтобы клубы больше зарабатывали, меньше тратили, а качество при этом росло. Тем не менее мы последовательно к ним идем. И изначально при помощи международных консультантов мы вышли на оптимальную цифру в 24 клуба, к которой мы последовательно движемся. Была создана система рейтингов, и я очень благодарен нашему председателю Совета директоров Геннадию Николаевичу Тимченко, который пошел на очень серьезные новации в КХЛ, связанные с введением финансового фэйр-плей и системы жестких потолков, а также рейтингования клубов. Все эти механизмы позволяют равномерно распределить игроков по клубам, повысить интригу, уменьшить затраты.

Принесла ли пользу эта мера и насколько она эффективна?



Дмитрий Чернышенко: Мы видим первые результаты в реализации этой стратегии - сокращение бюджетных денег в финансировании клубов более чем на 2 миллиарда рублей. Это процесс постепенный, но мы начинаем двигаться. Поэтому, безусловно, главный принцип - рыночные отношения и ориентированность на коммерческий результат. Есть клубы-аутсайдеры. Есть механизм контроля за финансовыми результатами, который минимизирует возможности для каких-то злоупотреблений. То есть все играют по равным правилам. Через сезон будет введен жесткий потолок на оплату труда хоккеистов. В следующем сезоне он понизится на 50 миллионов рублей, а так называемый налог на роскошь повысится до 30 процентов. Отдельным клубам станет совсем сложно шиковать. Они это знают, были заранее осведомлены о том, что их ждет, поэтому выстраивают работу так, чтобы постепенно разобраться в своих контрактах, перераспределить игроков. В том числе уменьшились зарплаты на середнячков. Я приветствую, чтобы выдающимся игрокам платили еще больше, чем они получают сейчас. Это будет коммерчески оправдано. Но у нас очень много переплаченных середняков, которые получают все больше и больше. Жесткий потолок зарплат поможет с этой ситуацией разобраться.

Вы упомянули аутсайдеров рейтинга. Не секрет, что в этом году это "Адмирал", "Амур" и "Северсталь"...



Дмитрий Чернышенко: Это вы снизу вверх посчитали?

Честно говоря, в произвольном порядке их назвал.



Дмитрий Чернышенко: Но вы правильно сказали.

Кто-то один лишним будет из этой тройки в итоге?



Дмитрий Чернышенко: Совет директоров принял стратегию, по которой есть целевое количество клубов. Есть рейтинг, который позволяет определять, какой клуб подлежит тому, чтобы переходить в ВХЛ, или ему уготована какая-то иная судьба, тут уже должны его владельцы решать. При этом решение о том, как поступить, принимает Совет директоров. На основании тех рекомендаций, которые готовит руководство Лиги. Я не могу сейчас что-то говорить от имени Совета директоров. Как менеджер я стремлюсь выполнять стратегию, как бы кому-то это ни казалось неправильным или несправедливым с точки зрения социальных аспектов. Приняли такие решения - давайте их выполнять. По окончании регулярного чемпионата будут подведены итоги рейтинга, и на ближайшем заседании по завершении сезона Совет директоров примет решение, какие клубы останутся. Это будет сильно зависеть еще и от динамики по вхождению новых клубов. Не секрет, что в Лиге ведется работа по расширению и на Запад, и на Восток. Восток - это Япония, и в перспективе, может быть, Южная Корея. На Западе очень много стран. Наиболее проработанные варианты с Францией и Германией. Помимо этого ведется большая работа в разных других странах, от Швеции до Великобритании.

В следующем сезоне потолок зарплат понизится на 50 миллионов рублей, а так называемый налог на роскошь повысится до 30 процентов

Это расширение - вопрос, кажется, не самого ближайшего будущего, а более далекая перспектива?



Дмитрий Чернышенко: Есть пример, когда мы в течение трех месяцев приняли решение и в КХЛ вошел китайский клуб. Все будет зависеть от партнеров. Когда они дают четкие и понятные ответы на вопросы, прописанные в регламенте - финансовая устойчивость, интерес к хоккею, перспективы, наличие арены и так далее, - это может решаться достаточно быстро.

КХЛ нередко критикуют за то, что даже в зарубежных клубах инвесторами выступают аффилированные с Россией бизнесмены. Вам принципиально, чтобы в новых проектах не использовались такие пророссийские схемы, а был именно иностранный капитал?

Дмитрий Чернышенко: Никаких "схем" нет. Это точно. Если так рассуждать и посмотреть на наших международных спонсоров, то можно сказать, что у нас американский капитал. Нет такой политики и тенденции, чтобы российские инвесторы спонсировали западные клубы. Какие-то клубы имеют определенные отношения с бизнесом, связанным с Россией. Но и у такого бизнеса есть абсолютно четкие интересы к данным территориям. Клубы - это прямой контакт В2В (бизнес бизнесу. - Прим. авт.) и партнерство с клубом, в том числе с иностранным, это возможность для российских компаний решать свои определенные бизнес-задачи. Вот недавно мы с вами были на Матче Звезд КХЛ , где собрались более 200 гостей, представляющих различные организации, как коммерческие компании, так и государственные органы. Все объединены хоккеем, обсуждают проекты.

Почему никто не ходит на "Куньлунь"?



Дмитрий Чернышенко: Это проблема отсутствия домашней арены, которая создает лояльную аудиторию. Сейчас клуб скитается по площадкам, не может подобрать себе достойную домашнюю арену и рассматривает, в том числе, возможность строительства новой. Конечно, в такой ситуации будут возникать сложности. Клуб не тратит усилий в этом направлении, потому что понимает - нужно сначала определиться, где они будут расположены. Но это достаточно быстро произойдет, учитывая, что в Китае будут зимние Олимпийские игры в 2022 году. Видимо, у китайцев свой взгляд на скорость развития этих событий.

Еще один клуб с вопросами по домашней арене - омский "Авангард", переехавший в Балашиху. Как вам это?



Дмитрий Чернышенко: Мы абсолютно спокойны, поскольку видим программу, понимаем, что Омск собирается делать со своей ареной. Они ее реконструируют и вернутся домой, безусловно. И нет никаких сомнений, что омская арена будет в ближайшее время восстановлена.

Есть планы временно перевести "Авангард" в Западную конференцию? Хотя бы для облегчения логистики.



Президент КХЛ подчеркнул, что его абсолютно устраивает уровень конкуренции в Лиге. Фото: РИА Новости

Дмитрий Чернышенко: Нет, мы считаем, что это неправильно. Это омский клуб, они несут определенную ответственность перед своей аудиторией и намерены вернуть клуб домой.

Недавно в Татарстане прошла Неделя Звезд КХЛ. Каждый год ее формат хоть немного, но меняется. На этот раз, к примеру, задействовали сразу три города. Нынешний формат оптимален или планируете еще какие-то изменения?



Дмитрий Чернышенко: Здесь надо исходить из стратегических целей. Безусловно, такие события, как Матчи Звезд, нужны с точки зрения продвижения продукта Лиги. И если бы Лига была во всех смыслах коммерческая, то формат таких мероприятий, наверное, был бы ближе к тому, что проводит НХЛ. Коллеги, у которых история в десять раз больше, чем наша, накопили гигантский опыт. Безусловно, и мы чему-то учимся у них. Но, в отличие от НХЛ, мы - Лига с достаточно высокой социальной ответственностью и нагрузкой. Мы заботимся о детском, молодежном спорте, женской лиге, следж-хоккее. Это заставляет нас все "упаковывать" в один пакет, и поэтому мероприятие расползается за рамки одного уик-энда. И формат такой, с учетом нашей социальной нагрузки. А его квинтэссенция - наша коммерческая лига, КХЛ. Матч Звезд - апогей всей Недели Звезд. В таких развитых территориях, как Татарстан, где население приучено, если не сказать избаловано большим количеством спортивных событий, это стало уже стилем жизни. Люди с семьями идут на спортивные события, а хоккей очень популярен в Татарстане, поэтому успех был очевиден. Но что интересно - только 43 процента из проданных билетов были приобретены в Татарстане. То есть на это событие едут любители хоккея со всей России, и не только. Билеты продавались в 15 странах. Сам продукт и его известность уже на таком уровне, что на него приезжают как на некое определенное событие. Скорее всего его формат будем продолжать. Мы рассматриваем кандидатов на следующий сезон. Но пока не пытайте меня, кто примет мероприятие - не хочется предвосхищать события. Прорабатываем разные варианты.

Получается зарабатывать на таких мероприятиях? Или пока это больше имиджевая история?



Дмитрий Чернышенко: Безусловно, получается. Это мероприятие ориентировано на наших партнеров, которыми мы гордимся. Мы вообще не любим слово "спонсорство" - у нас это называется именно партнерство. Потому что каждый должен отдавать для того, чтобы получить еще больше. Наши партнеры очень активны и не достались нам в подарок. Мы за них боролись и доказывали им, что наш продукт достоин такого партнерства.

Какие-то конкретные цифры назовете?



Дмитрий Чернышенко: Это событие - часть маркетинговой программы. Мы продаем его в пакете. Сейчас у Лиги положительное сальдо больше трех миллиардов рублей. Поэтому можно сказать, что для нас это прибыльное событие. Сувенирная атрибутика в Казани разлеталась, она очень высокого качества. Полные трибуны, огромное количество активностей в фан-зоне, настроение прекрасное. Мы очень довольны тем, что получается.

При развитом рынке отмена лимита на легионеров будет полезна. Готовы ли мы к этой ситуации? Сейчас нет. И в ближайшие 5-7 лет, думаю, не будем готовы

Вы как-то сказали, что готовы хоть завтра отменить лимит на легионеров. Что же мешает?



Дмитрий Чернышенко: Для того, чтобы его завтра отменить, уровень развития массового хоккея, из которого бы появлялись звезды, который давал бы хоккеистов, должен быть в несколько раз выше, чем он есть. Эта цитата - интерпретация из моего общения с прессой. Смысл высказывания был в том, что при развитом рынке и достаточном количестве своих профессиональных игроков отмена лимита будет полезна. Готовы ли мы к этой ситуации теоретически? Сейчас нет. И в ближайшие 5-7 лет, думаю, не будем готовы. К тому же это относится к компетенции Минспорта России. Мы исходим из законов Российской Федерации. В этой области их устанавливает профильное министерство.

Есть ли клубы, чья работа с болельщиками, маркетинг особо впечатляет?



Дмитрий Чернышенко: В последнее время мне очень нравится омский "Авангард". Здорово работают и вовсю догоняют СКА по уровню всяких фишек и интересных решений в плане работы с болельщиками, продвижения клуба. ЦСКА молодцы - переехали на новую арену и выстраивают качественно новые отношения со своими болельщиками.

При этом ЦСКА воюет с собственными фанатами, не пуская их на матчи…



Дмитрий Чернышенко: Там какие-то экстремальные вещи, которые ничего общего со спортивными фанатами не имеют. Все-таки портрет хоккейной аудитории, которой мы гордимся и дорожим, выглядит так: в среднем возраст 34 года, 60 процентов мужчины, высокого уровня дохода, с детьми. Прекрасная целевая аудитория. Хоккей - это семейное времяпровождение. Поэтому к любым проявлениям экстремизма или каких-то вещей, которые делают некомфортной пребывание на стадионе нашей целевой аудитории, мы будем относиться нетерпимо.

Много разговоров о том, что хорошо бы провести матчи между клубами КХЛ и НХЛ. Ведутся ли какие-то переговоры?



Дмитрий Чернышенко: Сейчас нет ничего. Обе стороны видят несоответствие календарей, и мы не понимаем, где мы можем найти время для этих игр. Хотя какие-то отдельные выставочные матчи, наверное, возможны.

Насколько вас устраивает уровень конкуренции в Лиге, когда есть один и тот же круг клубов, претендующих на титул? Всегда хочется историю Золушки увидеть.



Дмитрий Чернышенко: Да у нас полно Золушек. "Северсталь" в прошлом году в плей-офф. Тот же "Трактор". Меня устраивает уровень конкуренции. Все понятно с особыми возможностями СКА, ЦСКА, некоторых других клубов, но и мы, и они сами прекрасно осознаем, что нужно будет жить в новых условиях жесткого потолка зарплат. Автоматически произойдет перераспределение ценных игроков и обесценивание неценных. У нас большой запас эластичности, потому что игроки КХЛ в среднем в 2,5 раза дороже, чем в европейских лигах. И в 8 раз дешевле, чем в НХЛ.