Чтоб моя душа тоже пела: умер Децл

С самого момента своего появления на отечественной (так это назовем) эстраде рэпер Кирилл Толмацкий вызывал ироничное и саркастическое приветствование: уже сам творческий псевдоним к тому располагал. Децл - сленговое словечко, обозначающее "немного, чуть-чуть". Причем, если погрузиться в его этимологию - там все откровенно унизительно.

Да и ранний образ соответствовал - мелкий, шпанистый патрубок, промелькнувший в кавере проекта "Легальный Бизне$$" на цоевскую "Пачку сигарет".

"Ха", - сказала общественность после того, как нелепо мешковатого Кирилла вынесли на обложку остромодного молодежного журнала "Птюч". Зачем это? "Да то папа раскручивает чадо", - авторитетно заявляли эксперты (и не врали).

Но тут вмешался ныне покойный Иосиф Давыдович Кобзон, осаждая шептунов. В одном из интервью Кобзон выразил недоумение по поводу нападок на юного артиста, отметив, что тот зелен, но энергичен. И парень не едет на родительских закорках, а напряженно и сам работает: постоянно что-то рифмует, начитывает, бормочет, - рассказывал патриарх, будучи соседом Толмацких по даче.

И далее не посчитал зазорным спеть с Децлом дуэтом на "Голубом огоньке".

Отец, кстати, - это продюсер Александр Толмацкий, бывший диджей и "цеховик", при Андропове отсидевший за незаконную предпринимательскую деятельность, а в конце восьмидесятых с успехом подавшийся в шоу-бизнес. Работал с отцом и сыном Газмановыми, "Комбинацией", "русскими Ace of Base" - проектом "Восток" и на первых порах действительно конкретно помогал сыну. В том числе - записываясь с ним как Папа Ди.

Причем по легенде, которая, скорее всего, правда, путь Кирилла в музыку начался с того, что отец на день рождения подарил ему рэп-песенку. А когда убедился, что отрок действительно увлекся и настроен решительно, взял того в серьезный оборот.

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Мать - первая жена Александра Толмацкого, трудившаяся по медицинской части Ирина. После расставания с которой продюсер женился на молодой танцовщице.

Кирилл окончил в Москве British International School, учился в Швейцарии. Вернувшись на родину, выступил дебютом на фестивале Adidas StreetBall Challenge, а в 2000-м выпустил первый альбом - "Кто? Ты". Попсовенький, несложный, жвачный. И без преувеличений ставший жанровой "бомбой". С этой звучавшей из каждого утюга простодырой "Вечеринкой", на свой лад проникновенными "Слезами" и помпезным мегабестселлером "Кровь моя, кровь", для которого был снят клип-блокбастер.

За альбом Децл получил премию Record 2000 в номинации "Дебют года", немедля вознесенный до категории "лица" молодого отечественного рэпа. А прицепом - и до "лица" рекламных компаний немаловажных брендов.

Вышедший через год Street Fighter без малого повторил успех стартового альбома, стяжал ряд премий и запал в душу мрачной коллаборацией с Марусей "Письмо" - кавером на Stan Эминема и Дайдо.

К сожалению, Маруся (Марина Симановская) медленно и мучительно скончалась весной 2002 года в возрасте 23 лет от рака мозга. А после отец ее, Игорь Симановский, в своей книге-биографии дочери, среди прочего, категорически отмел настойчивые слухи, что у Децла и Марины был роман.

Что до Кирилла, то переросший образ забавного рэпера-ребенка музыкант попытался уйти на чуть более серьезный уровень (объективно: поначалу не сильно), отказаться от сотрудничества с прежними коллегами и - главное - плавно перестать быть Децлом. Его третья пластинка Detsl a.k.a. Le Truk выйдет в 2004-м и помимо трека "Бог есть" сопряжется с рядом произведений несколько предосудительной тематики. Вплоть до "бана" одного из них на ТВ - уж слишком отчетливо Кирилл начал объясняться в своей любви к определенному веществу. Неразрывно связанному с вибрациями с Ямайки, которые далее плотно станут вплетаться в музыку Толмацкого.

Причем, как рассказывала мама экс-Децла, сын отказался не только от помощи прежних коллег-музыкантов, но и отца-продюсера, настаивавшего и дальше "рубить капусту" по старой поп-схеме: пути семейные разошлись.

Но "выхлоп" от расставания щекотал по большей части эго, нежели карман и творческие прорывы: уход от "этикетки" "Децл" начал сказываться сразу - с креном в забвение. В итоге Кириллу пришлось наступить на горло песне и обойтись без радикала - на четвертом своем альбоме, MosVegas 2012 (2008), он уже презентуется как ДецлЪ - со странным "Ъ". Впрочем, по части звука действительно знаменуя перемены, как говорил персонаж фильма "Тело будет предано земле", к "темным вибрациям": меньше мейнстрима, большее кондового бита и "социалки" в лирике.

И как следствие - рождение нового музыканта, матерого, насколько возможно, российского расты, не имеющего практически ничего общего со шкетом в шапке из "Пачки сигарет"…

Кирилл Толмацкий скончался сегодня ночью в возрасте 35 лет от остановки сердца после концерта в Ижевске. Буквально "сел в кресло и умер".