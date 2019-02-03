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"Сел в кресло и умер": менеджер Децла рассказал о кончине рэпера

Поп-музыка
    03.02.2019, 14:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Концертный директор рэпера Децла Павел Беленец рассказал о том, как умер артист.

Напомним, известный под творческим псевдонимом Децл Кирилл Толмацкий скончался сегодня ночью на 36-м году жизни от остановки сердца.

"Основная причина смерти устанавливается, есть предварительная - это остановка сердца. После выступления в Ижевске в лаундж-баре Posh он пошел в гримёрку. Через несколько минут ему стало плохо, он сел в кресло и умер", - сообщил Беленец.

Он также рассказал, что в течение пяти минут приехала карета "скорой помощи", медики около получаса пытались вернуть музыканта к жизни, но - безуспешно.

Фото: Борис Кавашкин/ ТАСС
Децл собирался инсценировать свою смерть в 35 лет

"Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло", - приводит RT слова менеджера.

Ранее сообщалось, что с Толмацким в Сети простились его родные и близкие: отец, мать и супруга.

Сергей Шнуров написал рифмованную эпитафию Децлу.

Дата похорон артиста будет объявлена, когда станет известна точная причина смерти.

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