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Мать Децла простилась с сыном в Instagram

Поп-музыка
    03.02.2019, 13:21
Текст:   Козьма Лоханкин

Ирина Толмацкая, мать популярного в "нулевых" рэпера Децла, умершего сегодня ночью от остановки сердца, простилась с сыном в соцсетях.

На своей странице в Instagram Ирина разместила траурный черный прямоугольник, сопроводив его записью: "Люблю тебя.....1983-2019". В комментариях люди высказывают свое сочувствие.

Ранее о смерти сына в Facebook написал его отец - продюсер Александр Толмацкий.

Коллега Децла Баста выразил родным артиста свои соболезнования. Сергей Шнуров же посвятил скоропостижной кончине Децла очередной стих.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на воскресенье после выступления на закрытом мероприятии в Ижевске. СК РФ по Удмуртии проводит проверку по факту смерти музыканта.

О дате и месте похорон Толмацкого будет объявлено позже.

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