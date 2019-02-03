Мать Децла простилась с сыном в Instagram

Ирина Толмацкая, мать популярного в "нулевых" рэпера Децла, умершего сегодня ночью от остановки сердца, простилась с сыном в соцсетях.

На своей странице в Instagram Ирина разместила траурный черный прямоугольник, сопроводив его записью: "Люблю тебя.....1983-2019". В комментариях люди высказывают свое сочувствие.

Ранее о смерти сына в Facebook написал его отец - продюсер Александр Толмацкий.

Коллега Децла Баста выразил родным артиста свои соболезнования. Сергей Шнуров же посвятил скоропостижной кончине Децла очередной стих.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на воскресенье после выступления на закрытом мероприятии в Ижевске. СК РФ по Удмуртии проводит проверку по факту смерти музыканта.

О дате и месте похорон Толмацкого будет объявлено позже.