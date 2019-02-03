Опубликовано видео последнего выступления Децла

В сети появилось видео с последнего выступления известного российского рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл.

Известно, что артист умер вскоре после концерта на частной вечеринке в Ижевске в ночь на воскресенье. На записи видно, как он исполняет одну из своих популярных песен "Вечеринка".

Вероятной причиной смерти является остановка сердца. Об этом заявил концертный директор артиста Павел Беленец, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Ранее о происшествии сообщил отец музыканта на своей странице в Facebook.