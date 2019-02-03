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Рубрика: Общество

Умер выступавший под псевдонимом Децл рэпер Кирилл Толмацкий

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

На 36-м году жизни скончался Кирилл Толмацкий, российский рэп-исполнитель, более известный под псевдонимом Децл.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Информация о его смерти появилась на странице отца музыканта в Facebook. Сообщение было опубликовано в 6 утра по московскому времени. Александр Толмацкий написал всего три слова: "Кирилла больше нет…". Что именно произошло, не сообщается. Знакомые и коллеги артиста выражают свои соболезнования.

Кирилл родился 22 июля 1983 года. Окончил начальную школу в Москве, а затем отправился в Швейцарию, чтобы продолжить обучение там. Вернувшись в Россию, Децл записал свою первую композицию "Пятница", с которой предстал перед зрителями фестиваля Adidas StreetBall Challenge.

Это было первое публичное выступление. Тогда же в одном из журналов была опубликована статья, посвященная творчеству музыканта. И понеслось…

Фото: AP Photo/ Louis Lanzano
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В 2000-м году на прилавках музыкальных магазинов появился его первый альбом "Кто ты?". Он разошелся тиражом более миллиона экземпляров. За данную пластинку певец получил премию "Record 2000" в номинации "Дебют года".

Буквально за полгода из неизвестного паренька с дредами Кирилл Толмацкий превратился в одного из самых популярных исполнителей, по-настоящему открывший "рэп" широкой аудитории. В начале двухтысячных Дэцл находился на пике популярности. Его треки звучали на всех дискотеках. Однако взлет к вершинам славы оказался недолгим. В какой-то период Децл просто исчез, чтобы уже никогда не появиться снова.

Общество Утраты
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Умер выступавший под псевдонимом Децл рэпер Кирилл Толмацкий