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Представитель Децла рассказал, когда объявят дату похорон рэпера

Поп-музыка
    03.02.2019, 13:05
Текст:   Козьма Лоханкин

Дата похорон рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл, будет назначена после того, как станет известна точная причина его смерти.

Об этом сообщил концертный директор артиста Павел Беленец, рассказавший, что Толмацкий умер в ижевском кафе Posh Lounge из-за остановки сердца после своего выступления.

Фото: Борис Кавашкин/ ТАСС
Децл собирался инсценировать свою смерть в 35 лет

"В гримерке ему стало плохо, он потерял сознание и умер. Пока что неизвестно, когда будут похороны. Мы ждем экспертизу, должны сказать основную причину, остановка сердца - это предварительная версия. Получаем заключение, и уже на официальных ресурсах мы сделаем анонс", - пояснил Беленец.

"Мы ждем информацию от МВД, когда мы сможем вылететь в Ижевск и забрать его тело, - приводит слова менеджера KP.RU.

Децл умер в ночь на воскресенье в возрасте 35 лет. СК РФ по Удмуртии проводит проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров посвятил Толмацкому пост в Instagram.

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