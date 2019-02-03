Шнур написал стихи на смерть Децла

Лидер вокально-инструментального ансамбля "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил свой новый пост в Instagram внезапной кончине Кирилла Толмацкого, в первую очередь известного как рэпер Децл.

Как обычно, свои мысли и чувства Шнур выразил в зарифмованной форме. В своем творении фронтмен "Ленинграда" сослался на знаменитые треки Децла "Вечеринка" и "Слезы":

"Ритмом музыка всяка ведома,

И с пластинок сдувая пылинки,

Вечеринка у Децела дома,

Собрался народ на поминки.

Подтянулся район и вся школа.

Кто-то снова и снова включал,

Для себя, а не для протокола, "Мои слёзы, моя печаль."

Кирилл Толмацкий родился в 1983 году и прогремел в 17 лет с дебютным альбомом "Кто? ты" (2000). Следующий альбом - "Уличный боец" - вышел через год. Постепенно популярность Децла сошла на нет, хотя он продолжал довольно регулярно записываться, в том числе - под новым прозвищем Le Truk. Последний альбом - "Неважно, кто там у руля" - вышел в прошлом году.

О смерти Кирилла сообщил сегодня его отец - продюсер Александр Толмацкий. Причина смерти пока неизвестна.

Сообщается, что умер артист вскоре после своего выступления в Ижевске. СК РФ по Удмуртии проводит проверку по факту смерти Толмацкого.