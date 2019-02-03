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03.02.2019 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Следователи начали проверку по факту смерти в Ижевске известного рэпера Кирилла Толмацкого, выступающего под псевдонимом Децл. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии.

Фото: РИА Новости
Опубликовано видео последнего выступления Децла

- Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы выяснить причину смерти. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в ведомстве.

Децл умер в Ижевске в ночь со 2 на 3 февраля. По сообщениям СМИ, музыкант скончался от остановки сердца. Силовики предварительную причину смерти пока не называют.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск
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