Очевидец рассказал о самочувствии Децла перед смертью

Умерший сегодня ночью в возрасте 35 лет рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, незадолго до смерти на самочувствие не жаловался.

Об этом свидетельствует один из посетителей закрытого мероприятия в ижевском клубе, где выступал Децл.

"Музыкант во время выступления не жаловался на плохое самочувствие, концерт прошел хорошо. Всем гостям понравилось", - приводит слова очевидца РИА Новости.

"Он погиб уже после выступления. Когда ему стало плохо, медики были вызваны незамедлительно", - добавил свидетель.

По факту смерти рэпера СК РФ по Удмуртии начал проверку.

Ранее была названа причина смерти Децла. По предварительным данным, озвученным менеджером Децла Павлом Беленцом, ею стала остановка сердца.

Напомним, Сергей Шнуров написал на смерть рэпера стих, а коллега Децла по цеху Баста выразил соболезнования родным покойного.