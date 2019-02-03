Названа предварительная причина смерти Децла

Стала известна предварительная причина смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

По словам концертного директора артиста Павла Беленца, у Децла остановилось сердце.

Он также рассказал, что музыкант выступал в Ижевске на закрытом мероприятии в заведении Posh.

А после выступления, запись которого была опубликована в Сети, Толмацкий почувствовал сильное недомогание.

"После выступления пошел в гримерку, через несколько минут ему стало плохо. Предварительная информация - у него произошла остановка сердца, и он умер", - приводит РЕН ТВ слова менеджера.

Также Беленец разместил на своей странице в Instagram фотографию Децла с подписью "RIP мой друг". Это - единственная публикация на странице Павла.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Шнуров написал стихи на смерть Децла.

Кирилл Толмацкий умер сегодня в возрасте 35 лет. СК проводит проверку по данному факту.