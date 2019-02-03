Баста выразил соболезнования родным рэпера Децла

Музыкант Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, отреагировал на смерть известного рэпера Кирилла Толмацкого.

На своей странице в соцсетях Вакуленко написал: "Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память".

Напомним, конфликт между рэперами начался из-за того, что Децл в соцсетях посетовал на громкую музыку в ночном клубе Басты, а тот грубо ответил на это замечание. Высказывание и послужило причиной для обращения в судебную инстанцию.

Сначала Толмацкий требовал заплатить ему четыре миллиона, такова была сумма по четырем искам, которые он подал в суд. Затем все иски были объединены в один.

В итоге Баста по решению Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону выплатил своему коллеге 350 тысяч рублей в качестве компенсации за оскорбления.