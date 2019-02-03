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03.02.2019 11:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Баста выразил соболезнования родным рэпера Децла

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)

Музыкант Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, отреагировал на смерть известного рэпера Кирилла Толмацкого.

Фото: РИА Новости
Опубликовано видео последнего выступления Децла

На своей странице в соцсетях Вакуленко написал: "Не стало Кирилла Толмацкого. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким. Вне зависимости от нашего конфликта и разногласий, искренне жаль, что молодые так рано и несвоевременно уходят. Это большое несчастье. Светлая память".

Напомним, конфликт между рэперами начался из-за того, что Децл в соцсетях посетовал на громкую музыку в ночном клубе Басты, а тот грубо ответил на это замечание. Высказывание и послужило причиной для обращения в судебную инстанцию.

Сначала Толмацкий требовал заплатить ему четыре миллиона, такова была сумма по четырем искам, которые он подал в суд. Затем все иски были объединены в один.

В итоге Баста по решению Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону выплатил своему коллеге 350 тысяч рублей в качестве компенсации за оскорбления.

Общество Утраты Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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