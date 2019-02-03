Жена Децла попрощалась с мужем в Instagram

Юлия Толмацкая, супруга известного рэп-исполнителя Децла, умершего сегодня ночью на 36-м году жизни, попрощалась с мужем в Instagram.

"Бог забрал любимого. RIP", - написала Юлия, разместив на своей странице в соцсети портрет покойного.

Также в Instagram с Кириллом Толмацким простилась его мать Ирина, написав на прощание: "Люблю тебя".

Отец усопшего Александр на своей странице в Facebook ранее сообщил о кончине сына.

Рэпер Баста выразил свои соболезнования родным и близким Децла. А Сергей Шнуров посвятил ему стих.

Кирилл Толмацкий почувствовал себя плохо после выступления на закрытом мероприятии в Ижевске и вскоре умер от остановки сердца. Точная причина смерти будет названа позже. СК РФ по Удмуртии проводит проверку по факту смерти артиста.