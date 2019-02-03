Экономисты оценили вероятность взлета доллара до 85 рублей

Новости

Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами 06:54
Шесть человек погибли при крушении поезда в Индии 06:47
Пятеро детей погибли в аварии в штате Мэриленд 06:27
Елизавету II эвакуируют из Лондона в случае беспорядков из-за Brexit 06:00
Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки 05:33
Мадуро предложил провести досрочные выборы в парламент 05:11
Неизвестные расстреляли посетителей турецкого кафе в Бельгии 04:30
В одном из отелей Стокгольма нашли бомбу 03:50
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам 03:10
Страшный момент обрушения дамбы в Бразилии попал на видео 02:05
Три человека погибли при взрыве в греческой таверне 01:50
В США заключенные молят о помощи из-за жуткого холода в камерах 01:14
В Москве бармен убил последнего посетителя паба 00:29
СМИ: Дональд Трамп "прожигал" деньги во время кампании 2016 года 00:20
Видео: В Бразилии разбросали лепестки роз над местом прорыва дамбы 02.02.2019
Венесуэльские военные назвали предателем генерала ВВС 02.02.2019
Мадуро анонсировал крупнейшие в истории страны военные учения 02.02.2019
В ООН объяснили, почему пишут "на Украине" с предлогом "на" 02.02.2019
Власти Зауралья объяснили ситуацию с больницей, где провалился пол 02.02.2019
Госдеп прокомментировал решение России приостановить участие в ДРСМД 02.02.2019
Вышел трейлер сериала Бена Аффлека и Мэтта Дэймона "Город на холме" 02.02.2019
Сборная России в 12-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом 02.02.2019
Внук Аллы Пугачевой "по-братски" попросил у поклонников денег 02.02.2019
Суд впервые арестовал мужчину за экстремизм по новой статье КоАП 02.02.2019
Renault Duster или Chevrolet Niva: что купить за 800 тысяч рублей 02.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
03.02.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Экономисты оценили вероятность взлета доллара до 85 рублей

Текст: Георгий Панин
Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ, специально для "Российской газеты":

- В январе рост стоимости рубля составил более 6 процентов по отношению к доллару. В последние дни месяца российская валюта и другие активы развивающихся стран укреплялись благодаря изменению риторики ФРС США.

Фото: iStock
США своими санкциями и ставкой ФРС укрепят рубль

Судя по всему, вопреки своим недавним заявлениям американский регулятор планирует, как минимум, повременить с увеличением процентной ставки, а то и вовсе снизить стоимость кредитования в текущем году. Эта новость существенно повысила привлекательность рубля, взявшего курс на отметку в 65 за доллар, для преодоления которой текущего позитива будет недостаточно.

Поводом для возобновления роста может стать улучшение настроения на нефтяном рынке и дальнейшая просадка доллара. Иначе рубль продолжит торговаться вблизи новых максимумов, с высоким шансом вновь ослабнуть до уровня в 67 за доллар. Не стоит забывать, что увеличение стоимости сырья поможет лишь в том случае, если американское правительство, разрешив свои внутренние проблемы, не вернется к обсуждению очередных антироссийских санкций. Агрессивная риторика способна отпугнуть инвесторов, которые воспользовались "шатдауном” и пришли на российский рынок.

Фото: iStock
Россия снова сократила вложения в госдолг США

Рассчитывать на скорое падение российской валюты пока преждевременно: сезонно высокий профицит текущего счета в совокупности с более мягким подходом ФРС будут обеспечивать поддержку курсу до весны, даже в условиях операций ЦБ РФ в рамках бюджетного правила. При этом отсутствие свежего позитива на фоне негативных данных из Китая будут подталкивать курс в сторону уровня в 66 рублей за доллар в ближайшее время.

Таким образом, вероятность повторения истории 2016 года, когда биржевой курс рубля в конце января рухнул к отметкам в 85 за доллар и 95 за евро, крайне мала и не превышает одного процента. Данный сценарий имеет шанс реализоваться лишь в случае возникновения полномасштабного мирового кризиса, который ударит по спросу на сырье, сведя на нет все старания ОПЕК+ по балансировке рынка и обрушив цены к уровню 2016 года - 30 долларов за баррель, а также вызовет волну бегства инвесторов из рискованных активов. 

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам
Венесуэльские военные назвали предателем генерала ВВС
Кремль ответил на слова Трампа про новый ДРСМД
США давно хотели вернуть в арсеналы запрещенные ракеты
Ксения Собчак ответила на вопрос о разводе с Максимом Виторганом