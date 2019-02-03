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03.02.2019 08:25
Рубрика: В мире

Эстония опять потребовала компенсацию за "советскую оккупацию"

Текст: Юрий Когалов

Власти Эстонии в очередной раз подняли вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации. На этот раз претензии озвучил министр юстиции Урмас Рейнсалу.

По его словам, которые приводит DELFI, СССР якобы нарушил Тартуский мирный договор 1920 года и оккупировал Эстонию, и "его правопреемница Россия должна это признать и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб".

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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При этом он игнорирует другой факт, о котором неоднократно напоминали в Москве во всех подобных случаях: советские войска вошли на территорию республики с явно выраженного согласия местных властей (это же касается Латвии и Литвы), а присоединение Прибалтики к СССР проходило по нормам международного права того времени. И забывает о вкладе, который был внесен в развитие и инфраструктуру трех республик во времена Советского Союза.

Тем не менее Рейнсалу требует, чтобы Москва выплатила Таллину 1,2 миллиарда евро. Именно в такую сумму созданная при Минюсте Эстонии комиссия оценила ущерб от "советской оккупации".

И это при том, что глава МИД республики неоднократно высказывался о неразумности претензий к России и требований компенсации.

Напомним, власти прибалтийских республик неоднократно выдвигали претензии России, требуя компенсации "ущерба от оккупации". Четыре года назад они договорились совместно добиваться этой цели. Правда, затем премьер Эстонии Таави Рыйвас попытался поставить на этой теме жирный крест, заявив, что считает бесперспективным требовать от Москвы компенсацию за "оккупацию".

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Однако на фоне уменьшения финансирования стран Балтии со стороны ЕС и убытков из-за инициированного местными политиками разрыва экономических связей с Россией желание заработать на "советской оккупации" вновь посетило местный политический истеблишмент.

"Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в частности материального свойства", - так прокомментировала еще прошлым летом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова очередное заявление Рейнсалу и его латвийского коллеги Дзинтарса Расначса. С тех пор в этом плане ничего не изменилось. Зато появились претензии уже в Эстонии, Литве и Латвии, где героизируют пособников нацизма.

В мире Европа Эстония
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