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03.02.2019 20:08
Рубрика: В мире

Таллин ищет доходы

Эстония вспомнила об "ущербе за советскую оккупацию"
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
Официальный Таллин вновь хочет решить свои внутренние проблемы за счет исторического прошлого. Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что Россия должна возместить ущерб эстонской стороне за годы "советской оккупации". Свое громкое заявление он подкрепил "аргументом" о том, что СССР якобы нарушил Тартуский договор от 1920 года, когда в 1939 году "оккупировал Эстонию". Ущерб от "советской оккупации" в Эстонии оценивают в 1,2 миллиарда евро.
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты

В Москве принципиально не согласны с термином "советская оккупация", напоминая странам Прибалтики о том вкладе, который был внесен во времена СССР в инфраструктуру, экономическую и социальную сферу этих государств. Более того, советские войска вошли на территорию как Эстонии, так и соседних Латвии и Литвы с явно выраженного согласия местных властей. "Россия не приемлет ни утверждения об оккупации прибалтийских государств Советским Союзом, ни связанные с этим абсурдные, абсолютно ничего не имеющие под собой правовые и исторические основания, которые составляют суть претензий в адрес России, в частности материального свойства", - заявила в прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Москве принципиально не согласны с термином "советская оккупация"

Впрочем, данный вопрос в странах Балтии поднимается уже не в первый раз, имея ярко выраженную политическую и финансовую подоплеку. Не секрет, что как Таллин, так и Рига испытывают острые проблемы с бюджетом в условиях явного уменьшения финансирования со стороны Евросоюза и понесенных убытков из-за разрыва экономических связей с Россией. В прошлом году евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов увязал настойчивое желание латвийских и эстонских властей требовать от России "возмещения ущерба за оккупацию" с выборами в этих странах.

В мире Европа Эстония
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