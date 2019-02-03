Флорист рассказала, как выбрать правильный букет к празднику

В преддверии праздников - будь то день рождения любимой, 8 марта или какой-либо другой торжественный повод - многие мужчины задаются вопросом: какой же букет выбрать?

Перед покупкой стоит решить, будет ли букет самостоятельным подарком или приятным дополнением. От этого зависит его стоимость и внешний вид. Кроме того, при выборе цветов в первую очередь лучше руководствоваться вкусами той, кому предназначается букет.

"Тем, кто хочет удивить своих любимых, я бы порекомендовала подарить хризантемы, пионы или пионовидные розы. Сейчас очень популярен ранункулюс", - рассказала "Вечерней Москве" флорист Алена Черныш.

По ее словам, многие предпочитают розы - одни из самых шикарных цветов. "Ярко-красные розы символизируют настоящую любовь, которая способна спалить все на своем пути. Бордовые розы означают неистовую страсть и сильное восхищение. Желтая роза характеризует дружбу, радость, а также примирение", - рассказала флорист об их значении.

При выборе роз стоит обратить внимание на бутоны: они не должны быть слишком раскрытыми и поникшими. Стебли, в свою очередь - без вмятин, обрывов, пятен и следов увядания. Если на них есть прожилки, это может означать, что для яркости в цветы добавили краситель, что еще больше сократит "срок жизни" букета.

Среди цветов, которые могут простоять долго, - гвоздики, орхидеи, хризантемы, альстромерии и альпийские розы. Тюльпаны продержатся дольше, если у цветов не слишком гибкие стебли и более "собранные" бутоны. Кроме того, недолговечны сильно пахнущие лилии.

Флорист дала и несколько советов, как сделать так, чтобы букет подольше радовал глаз. Прежде всего, мыть вазу и менять воду нужно ежедневно, а перед тем, как опустить стебли в воду, их стоит подровнять ножом. Для цветов должно быть выбрано и правильное место: без сквозняков, подальше от батарей и прямого солнечного света.

Кроме того, в цветочном магазине можно приобрести специальное средство, которое позволит дольше сохранить свежесть букета. Из подручных средств могут пригодиться аспирин (1 таблетка на литр воды), сахар (пол-чайной ложки на литр) или поваренная соль (0,2 грамма на литр).