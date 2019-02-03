Сборная Катара по футболу впервые в истории стала победителем Кубка Азии. В финале турнира, прошедшего в ОАЭ, "бордовые" оказались сильнее Японии - 3:1.

Катар заслужил этот триумф. Команда выиграла во всех семи матчах, одолев на пути к финалу участника чемпионата мира-2018 Саудовскую Аравию, одного из главных фаворитов турнира Южную Корею и ОАЭ.

- У меня нет слов. Мы нанесли поражение выдающемуся сопернику, - отметил главный тренер сборной Катара Феликс Санчес.

- В первом тайме мы выглядели лучше соперника, но во втором Япония стала прессинговать нас. К счастью, ребята выдержали этот натиск. Они большие молодцы.

Лучшим игроком Кубка стал форвард катарской команды Альмоэз Али, забивший в семи встречах девять мячей. К слову, он побил рекорд соревнования, установленный бывшим бомбардиром сборной Ирана Али Даеи (восемь мячей) в 1996 году.

Напомним, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.