Новости

Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов 23:12
Бригада столичных врачей осмотрела пострадавших в ДТП под Калугой 22:56
СК задержал собственника перевернувшегося в Калужской области автобуса 22:49
Власти Венесуэлы заявили о готовности расширять экономические связи с РФ 22:05
Лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля 21:35
Фигуристка Трусова выиграла чемпионат России среди юниоров 21:12
Новая Lada Vesta или подержанная иномарка: что купить за 650 тысяч 20:56
Новый список мер по трансформации делового климата опубликуют в феврале 20:44
Сын Сэлинджера подтвердил подготовку к публикации неизданных работ писателя 20:40
Пушков назвал "неравным уравнением" предложения стран НАТО о ракетах 20:26
Все погибшие в ДТП под Калугой опознаны 20:20
ЦИК Украины принял документы от 83 претендентов на должность президента 20:13
В честь Пушкина выпустили необычный календарь 20:11
В Смоленской области частично введен режим ЧС после ДТП с автобусом 19:51
Флорист рассказала, как выбрать правильный букет к празднику 18:05
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений 18:02
Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу 17:50
В космическом центре Ирана произошел пожар: погибли ученые 17:47
В Чувашии на трассе опрокинулся автобус с десятью пассажирами 17:45
Пьяный житель Брянской области открыл стрельбу по домам 17:45
Трамп оставит войска США в Ираке, чтобы "присматривать" за Ираном 17:25
Анна Кузнецова о трагедии под Калугой: Снова потеряли детей 17:16
Семьи жертв ДТП под Калугой получат по миллиону рублей 17:12
Названы самые популярные направления для отдыха зимой в России 16:54
Водитель разбившегося автобуса дважды нарушал правила детских перевозок 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
03.02.2019 23:01
Рубрика: Спорт

Сильнее "самураев"

Катар обыграл Японию в финале Кубка Азии
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 23(7781)
Сборная Катара по футболу впервые в истории стала победителем Кубка Азии. В финале турнира, прошедшего в ОАЭ, "бордовые" оказались сильнее Японии - 3:1.

Катар заслужил этот триумф. Команда выиграла во всех семи матчах, одолев на пути к финалу участника чемпионата мира-2018 Саудовскую Аравию, одного из главных фаворитов турнира Южную Корею и ОАЭ.

- У меня нет слов. Мы нанесли поражение выдающемуся сопернику, - отметил главный тренер сборной Катара Феликс Санчес.

Головин забил во второй игре подряд за "Монако"
- В первом тайме мы выглядели лучше соперника, но во втором Япония стала прессинговать нас. К счастью, ребята выдержали этот натиск. Они большие молодцы.

Лучшим игроком Кубка стал форвард катарской команды Альмоэз Али, забивший в семи встречах девять мячей. К слову, он побил рекорд соревнования, установленный бывшим бомбардиром сборной Ирана Али Даеи (восемь мячей) в 1996 году.

Напомним, что чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.

Спорт Футбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами
Эстония опять потребовала компенсацию за "советскую оккупацию"
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам