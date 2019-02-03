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03.02.2019 22:42
Рубрика: Спорт

Саша включился

Головин забил во второй игре подряд за "Монако"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
"Монако" одержал первую победу на своем поле в нынешнем сезоне. Монегаски обыграли дома в матче 22-го тура чемпионата Франции "Тулузу". Счет в этой встрече открыл полузащитник российской сборной Александр Головин.

С момента нашумевшего перехода в "Монако" все ждали от Головина яркой игры, результативных передач. Но старт карьеры в новом клубе у него не задался. За первые полгода он лишь дважды ассистировал партнерам и получил красную карточку в матче с "Лионом", которая повлекла за собой дисквалификацию на четыре встречи.

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Но, кажется, с возвращением на пост главного тренера "Монако" Леонарду Жардима дела налаживаются не только у команды, но и у самого Александра. Всего за несколько дней Головин отличился сначала в матче Кубка французской лиги с "Генгамом", а теперь - с "Тулузой". И если в первом случае гол россиянина его клубу не помог избежать поражения, то во втором, наоборот, - позволил одержать столь важную победу.

По окончании игры Жардим отметил: его команде осталось провести 15 финалов. И во всех этих матчах "Монако" должен набирать очки, если хочет остаться в высшем дивизионе.

- Сегодня мы действовали хорошо, слаженно. Это то, чего я жду от ребят, - подчеркнул Жардим. - Поздравляю футболистов с тремя очками, которые мы взяли в первом из 16 финалов. Осталось 15. И в каждом из них нужно стараться набирать очки.

Победив "Тулузу", монегаски поднялись на 18-е место, которое дает право участия в стыковых матчах за право выступить в элитном дивизионе. В активе команды Жардима - 18 очков. Столько же в активе у идущего на 17-й строчке "Кан".

Очередной полный матч за "Валенсию" провел Денис Черышев. Полузащитник сборной России помог своему клубу неожиданно отобрать очки в гостях у "Барселоны" - 2:2.

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