Жительница Соединенных Штатов по имени Эбби Фуллер столкнулась со странностями в работе популярного мессенджера WhatsApp. Она, сама того не желая, получила доступ к сообщениям, адресованным другому человеку. Некоторые пользователи, с которыми она поделилась проблемой, рассказали, что с ними произошло то же самое.

Эбби Фуллер купила абсолютно новый смартфон, получила в офисе сотового оператора новую SIM-карту и пользовалась ей какое-то время. Через некоторое время ей понадобилось установить WhatsApp. Процедура регистрации в этом сервисе очень проста - нужно указать свой номер и затем ввести проверочный код, который присылается в SMS-сообщении. Сделав это, девушка с удивлением обнаружила в приложении чужие сообщения, адресованные, по всей видимости, предыдущему владельцу этого номера.

Сама практика передачи номеров нормальна - если человек давно не пользуется SIM-картой, то оператор ждет какое-то время (обычно от нескольких месяцев до года), а затем блокирует номер и выдает его другому клиенту. Так, по всей видимости, произошло и с американкой.

Если вы изменили номер, привязанный к мессенджеру, не забудьте сообщить об этом всем людям из списка контактов

Не исключено, что девушка получила доступ к тем сообщениям, которые были отправлены старому владельцу номера уже после того, как его учетная запись в WhatsApp была заблокирована. Именно поэтому создатели приложения советуют всем, кто меняет номер, действовать по строгой схеме.

Во-первых, нужно знать, что сменить номер и при этом сохранить переписку можно. Для этого нужно воспользоваться функцией "Изменить номер" в настройках. Самое главное после этого - убедиться, что все люди, с которыми вы переписываетесь, удалили ваш старый номер из телефонных книг и добавили новый. В противном случае они будут по-прежнему отправлять сообщения на номер, которым пользуется другой человек.

Изменить номер можно и в мессенджере Viber - в настройках приложения также есть функция "Изменить номер телефона". Важно помнить, что указывать новый номер телефона нужно тогда, когда вы еще не отказались от старого. Если же вы просто выбросили одну SIM-карту и купили другую, то вся переписка, включая сообщения, ссылки и картинки, будет утеряна. Это касается и Viber, и WhatsApp.

Кстати, в будущем даже те мессенджеры, где сейчас можно зарегистрироваться без мобильного номера (среди них, к примеру, Skype), откажутся от привычных логина и пароля. И перейдут на идентификацию по номеру.