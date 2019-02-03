Как защититься от агрессивных начальников

Эксперты НИУ "Высшая школа экономики" выяснили, что чрезмерно грубый стиль менеджмента в той или иной мере испытали на себе 56 процентов работников. Грубость выражается в принуждении к неквалифицированной работе, внезапных нововведениях, к которым человек просто не готов, и "публичных порках". Сами работники объясняют такое поведение своих начальников тремя причинами: желанием продемонстрировать власть, неумением общаться с подчиненными и особенностями характера.

Чаще всего под грубость и агрессию попадают такие сотрудники, которые планируют карьерный рост и предпочитают "перетерпеть" немилость руководителя, чтобы добиться желаемого, считает главный внештатный специалист по медицинской психологии минздрава, декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. "Такая стратегия поведения редко приводит как к профессиональному успеху, так и к сохранению психического здоровья, - говорит он. - Дело в том, что такая вынужденная терпимость не только снижает эффективность труда человека, но и обесценивает способности человека в глазах руководителя".

Чаще всего под немилость руководства попадают карьеристы

Интересно, что чаще всего враждебное поведение менеджмента в отношении наемного персонала оправдывается необходимостью повышения производительности труда. На самом же деле происходит противоположное. Потери от грубого стиля управления для экономики России эксперты оценили примерно в 2 миллиарда долларов в год. Это те деньги, которые теряют компании из-за снижения работоспособности персонала.

Как же абстрагироваться от эмоционального начальства? По словам Зинченко, прежде всего нужно чаще делать перерывы в течение рабочего дня и отключаться от работы на выходные. Это поможет избежать эмоционального выгорания, которое очень снижает эффективность труда, но повышает градус начальственного гнева. Стоит избегать излишней эмоциональной привязанности к работе и руководству. "Работа должна приносить удовольствие, но принимать все происходящее на ней близко к сердцу не стоит", - советует Зинченко. Надо научиться переключаться на семью, хобби. Ну и как бы ни был зол начальник, стоит относиться к нему с эмпатией, проще говоря - с пониманием. "Необходимо выяснить, негативная эмоция была связана со мной лично, с моей некомпетентностью или потому, что мой руководитель был в нестабильном эмоциональном состоянии. Очень часто это помогает нам увидеть неверные шаги и избежать ошибок, а значит, и проявления неуважения или грубости со стороны руководства", - констатирует психолог.