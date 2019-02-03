Ковалев прокомментировал победу над Альваресом

Россиянин Сергей Ковалев, вернувший себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), прокомментировал победу над колумбийцем Элейдором Альваресом.

По словам Ковалева, теперь он готов к поединкам с лучшими боксерами мира. Также "Крушитель" объяснил, почему в последнее время находился в неважной форме.

"Сегодня я искал шансы для нанесения удара", - подчеркнул Сергей. "Раньше на мне отражались проблемы с режимом и длинные паузы между боями. Сейчас же все иначе. Я был осторожен на протяжении всего поединка. Внимательно слушал подсказки из моего угла. Теперь я готов биться с лучшими".

В свою очередь тренер россиянина Бадди Макгрит отметил, что Ковалев "придерживался плана дольше, чем того стоило ожидать".

"Сергей хорошо приспособился к манере оппонента. Он придерживался плана дольше, чем я того ждал", - отметил специалист. "Бой вышел непростым. Но я чувствовал: Ковалев выигрывает".

Эта победа стала для Ковалева 33 (28 нокаутом) в профессиональной карьере при одной ничьей и трех поражениях.