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03.02.2019 14:33
Рубрика: Спорт

Ковалев прокомментировал победу над Альваресом

Текст: Артур Нанян

Россиянин Сергей Ковалев, вернувший себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), прокомментировал победу над колумбийцем Элейдором Альваресом.

По словам Ковалева, теперь он готов к поединкам с лучшими боксерами мира. Также "Крушитель" объяснил, почему в последнее время находился в неважной форме.

Фото: kinopoisk.ru
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"Сегодня я искал шансы для нанесения удара", - подчеркнул Сергей. "Раньше на мне отражались проблемы с режимом и длинные паузы между боями. Сейчас же все иначе. Я был осторожен на протяжении всего поединка. Внимательно слушал подсказки из моего угла. Теперь я готов биться с лучшими".

В свою очередь тренер россиянина Бадди Макгрит отметил, что Ковалев "придерживался плана дольше, чем того стоило ожидать".

"Сергей хорошо приспособился к манере оппонента. Он придерживался плана дольше, чем я того ждал", - отметил специалист. "Бой вышел непростым. Но я чувствовал: Ковалев выигрывает".

Эта победа стала для Ковалева 33 (28 нокаутом) в профессиональной карьере при одной ничьей и трех поражениях.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои
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