Премьер Британии Тереза Мэй предпримет еще одну, возможно, последнюю попытку надавить на Брюссель и добиться уступок по условиям сделки о выходе ее страны из Евросоюза. О своих полных решимости планах перезапустить переговоры политик рассказала в авторской статье, опубликованной в газете The Telegraph.

"Вернувшись в Брюссель, я буду сражаться за Британию и Северную Ирландию", - обещала она, заверив, что стремится гарантировать отсутствие жесткой границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией. Свою вновь обретенную уверенность, которая на фоне предыдущих поражений вызывает вопросы, Мэй объясняет тем, что теперь "вооружена новым мандатом, новыми идеями и нацеленностью на поиск прагматичного компромисса" по "брекзиту". Под "новым мандатом" премьер подразумевает недавнее голосование в британском парламенте, который принял две поправки к документу о выходе из Евросоюза. Одна из них требует от правительства Мэй избежать жесткого сценария "брекзита", то есть выхода из единой Европы без достижения сделки с Брюсселем. Во второй парламентарии потребовали убрать из договоренностей с Евросоюзом упоминания о "бэкстопе" - защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией. Но бурная внутрибританская дискуссия не произвела на европейцев того впечатления, на которое рассчитывала Мэй. Так, председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Брюссель не намерен идти на пересмотр договоренностей, достигнутых 25 ноября прошлого года.

Спецслужбы уже приготовили секретный план эвакуации из Лондона королевы Елизаветы II

Выход Британии из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. И хотя премьер Мэй полна решимости найти "прагматичные решения", власти Британии готовятся и к более непредсказуемым развязкам. Как пишет The Sunday Times, спецслужбы уже приготовили секретный план эвакуации из Лондона королевы Елизаветы II и членов королевской семьи на тот случай, если в стране вспыхнут массовые беспорядки при выходе из Евросоюза без сделки. За основу взяли аналогичные планы эвакуации, существовавшие еще во времена "холодной войны". Куда вывезут британскую королеву - не сообщается.