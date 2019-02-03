Лотерейный билет с выигрышем 25,5 млн долларов продан в Канаде

Житель города Оуэн-Саунд в канадской провинции Онтарио купил лотерейный билет, выигрыш по которому составит 33,4 млн канадских долларов (около 25,5 млн долларов США).

"Выпавшие номера - 4, 16, 25, 29, 30 и 48. Бонус-число - 12", - сообщили организаторы.

Для получения выигрыша счастливчик должен будет предъявить билет. По правилам, имя победителя будет озвучено, передает РИА Новости.

Крупнейший джек-пот был разыгран в Канаде в 2015 году. Тогда выигрыш составил 64 млн канадских долларов (около 49,5 млн долларов США по курсу на момент розыгрыша).