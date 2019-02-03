С марта в стране начнется обязательная маркировка табачных изделий, а позже - обуви (с 1 июля), товаров легкой промышленности (с конца года), система готова к запуску, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Работоспособность системы он проверил в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

ЦРПТ выступает оператором маркировки, то есть координирует участников рынка, собирает и анализирует поступающую информацию. Как ожидается, с 1 апреля к ЦРПТ также перейдет маркировка меховых изделий от Федеральной налоговой службы.

Денису Мантурову показали сводные реестры зарегистрированных в системе партий товаров и сканеры, которые считывают код маркировки с каждой продаваемой пачки. Такими сканерами оснащаются торговые точки - конечный пункт движения товара. Производители же закупают специальные машины для маркировки и регистрируются в системе.

Код наносится на каждую пачку с сигаретами или упаковку с туалетной водой, а также на упаковки с партиями товара. После выхода продукции с фабрики все пункты ее перемещения можно отследить.

Денис Мантуров предложил также запечатывать специальными стикерами коробки с лекарствами в местах их открытия, чтобы обеспечить покупателей дополнительными гарантиями. "Мне кажется, в этом заинтересованы сами производители", - добавил министр.

Система маркировки позволяет точно рассчитывать суммы акцизов, выявлять нарушения оборота товаров. На фармацевтическом рынке обнаруживаются другие нарушения - попытки перепродажи лекарств. Маркировка - наиболее современный формат борьбы с контрафактом и фальсификатом, сказал Мантуров.

С помощью маркировки товаров будут выявлять уход от уплаты акцизов и поставки контрафактного табака, фальсификацию туалетной воды, попытки перепродажи лекарств по завышенным ценам

В автоматическом режиме по каждому производителю видны все партии выпущенного товара, его стоимость и ряд других данных. Запрашивать их в нужной для себя комбинации смогут различные ведомства, например, налоговая или антимонопольная службы.

Предполагается также введение маркировки молочной продукции, среди которой встречается особенно много фальсификата. Сейчас в правительстве идет согласование сроков, Мантуров надеется, что это будет реализовано в ближайшее время: потребитель должен быть уверен, что приобретает товар заявленного качества.