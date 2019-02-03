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03.02.2019 18:59
Рубрика: Власть

Пять с плюсом

Дмитрий Медведев призвал страны Евразийского экономического союза к переходу на "цифру"
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
В пятницу в Алма-Ате премьер-министр Дмитрий Медведев принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который обсуждал дальнейшее развитие сотрудничества в формате пятерки стран ЕАЭС - России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении.
В Алма-Ате Дмитрий Медведев вместе с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым посетил чемпионат мира по спидвею на льду, который проходил на высокогорном катке "Медео". Фото: РИА Новости В Алма-Ате Дмитрий Медведев вместе с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым посетил чемпионат мира по спидвею на льду, который проходил на высокогорном катке "Медео". Фото: РИА Новости
В Алма-Ате Дмитрий Медведев вместе с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым посетил чемпионат мира по спидвею на льду, который проходил на высокогорном катке "Медео". Фото: РИА Новости

Главными темами встречи стали развитие интеграционных процессов, укрепление нормативно-правовой базы союза, формирование единых рынков в рамках ЕАЭС, снятие барьеров во взаимной торговле и развитие отраслевого сотрудничества. Пятерка стран ранее взяла курс на активную цифровизацию экономик и реализацию совместных проектов в этой сфере. До начала межправсовета главы правительств приняли участие в пленарном заседании форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии", на котором обсуждались перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, обмен опытом по вопросам продвижения и поддержки стартап-компаний и молодых специалистов в сфере IT.

"Нам предстоит принять "дорожную карту" практической реализации цифровой повестки дня, - напомнил Дмитрий Медведев. - Восемь проектов уже отобрано на площадке Евразийской экономической комиссии. Около 20 проектов - на стадии проработки". Россия в пору председательства в союзе предложила партнерам начать работу по четырем первоочередным интеграционным проектам. "Из них два могут быть реализованы в рамках цифровой повестки. Речь идет о создании евразийских интернет-ресурсов, что, мне кажется, очень важно в сфере образования, науки, культуры и туризма. И цифровой платформы для малого и среднего бизнеса", - сказал Медведев.

Фото: Аркадий Колыбалов
11 февраля начнется первый этап перехода на цифровое эфирное вещание

Цифровая среда - это не дань моде и просто современные технологии, используемые в быту, подчеркнул премьер. "Цифра" - это особый, новый язык человеческой коммуникации. Совершенно очевидно, что использование этого языка будет расширяться с каждым годом, и если мы не будем его вместе осваивать, если мы в какой-то момент просто не перейдем на этот язык, то утратим конкурентоспособность, а этого допустить нельзя", - заметил он.

За 10 месяцев 2018 года торговля внутри организации выросла на 12 процентов, причем за счет увеличения торговой массы. Внешняя торговля прибавила 21 процент. Большая работа предстоит в текущем году, рассказал Медведев, выступая на межправсовете. "Совершенно очевидно, нам нужно донастраивать наднациональное регулирование, устранять препятствие на внутреннем рынке ЕАЭС", - считает он. Для этого, в частности, подготовлен проект соглашения о регулировании алкогольного рынка, который предусматривает прозрачные методы контроля. Не забывают в союзе о расширении международного сотрудничества. В прошлом были подписаны соответствующие соглашения с Ираном и Китаем. Сейчас стоит вопрос проведения переговоров с Сингапуром, Сербией, Израилем, рядом других стран, напомнил российский премьер-министр.

Нам предстоит принять "дорожную карту" практической реализации цифровой повестки дня

Партнеры выгоды этого вектора понимают, но считают, что ЕАЭС пока не в полной мере реализует свой внутренний потенциал. Межправительственный диалог в Алма-Ате складывался с трудом. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин даже сравнил переговоры с застрявшим лифтом. К примеру, по-прежнему не могут найти взаимопонимание Москва и Минск по проблеме поставок санкционных товаров в Россию через белорусскую территорию. Вопрос поднимался во время заседания в узком составе. Премьер Румас, по словам Максима Орешкина, усомнился, что такое происходит. "В ответ на это Дмитрий Анатольевич представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована", - рассказал министр.

Если одни вопросы пока вызывают разногласия, то по другим страны ЕАЭС понимание все же находят. Так, в Алма-Ате межправсовет подписал соглашение о судоходстве, ряд поручений по вопросам создания наднациональных предприятий, по проекту соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках союза, о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств.

В следующий раз главы правительств договорились встретиться в Ереване в конце апреля - начале мая.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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