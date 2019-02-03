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03.02.2019 22:39
Рубрика: Спорт

Повелители "звезд"

Назначены главные тренеры команд россиян и легионеров на февральский гала-матч Единой лиги
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
Защитник "Локо" и "Звезд России" Дмитрий Хвостов впервые в карьере сыграет под руководством Олега Окулова. Фото: Сергей Михеев Защитник "Локо" и "Звезд России" Дмитрий Хвостов впервые в карьере сыграет под руководством Олега Окулова. Фото: Сергей Михеев
Защитник "Локо" и "Звезд России" Дмитрий Хвостов впервые в карьере сыграет под руководством Олега Окулова. Фото: Сергей Михеев

Главными тренерами сборных россиян и легионеров на "Матче звезд" Единой лиги 17 февраля в Москве будут наставник красноярского "Енисея" Олег Окулов и греческий рулевой казанского УНИКСа Димитрис Прифтис соответственно. Стартовые пятерки своих команд они назовут в ближайшую пятницу.

Напомним, что участников "Матча звезд" последовательно выбирали болельщики и ведущие в плане освещения баскетбола СМИ шести стран Европы и Азии, представленных в Единой лиге, в том числе и наша "Российская газета".

Фото: РИА Новости
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За команду "Звезды России" выступят: Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов (все - "Локомотив-Кубань", Краснодар), Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все - ЦСКА), Алексей Швед, Сергей Моня (оба - "Химки"), Иван Стребков ("Нижний Новгород"), Евгений Воронов ("Зенит", Санкт-Петербург), Артем Клименко (УНИКС, Казань), Артем Забелин ("Автодор", Саратов).

В составе сборной легионеров "Звезды мира" выступят: Серхио Родригес, Нандо Де Коло (оба - ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Кендрик Перри ("Нижний Новгород"), Энтони Клеммонс ("Астана", Казахстан), Перрин Бьюфорд ("Автодор"), Джален Рейнольдс ("Зенит"), Морис Ндур (УНИКС), Джордан Мики ("Химки"), Дорелл Райт ("Локомотив-Кубань"), Рашард Келли ("Парма", Пермский край), ДиЭнджело Харрисон ("Енисей", Красноярск).

Руководимый греком Димитрисом Прифтисом казанский УНИКС позволил белорусскому "Цмоки-Минск" набрать лишь три очка в стартовой четверти

Для принимавших участие в голосовании болельщиков и СМИ существовало ограничение - не более двух игроков от одного клуба в каждую команду. Но сейчас в сборной "Звезд России" по три представителя ЦСКА и "Локомотива-Кубани" в связи с тем, что игроки национальной дружины Курбанов и Хвостов получили специальное приглашение (wild card) непосредственно от руководства Лиги. То же самое касается легионеров Келли и Харрисона.

50-летний Димитрис Прифтис работает в УНИКСе второй сезон, а до этого он три года на родине руководил баскетболистами известного клуба "Арис" (Салоники). В 2016-м признавался лучшим наставником главной греческой лиги.

Фото: РИА Новости
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Сразу после назначения эллина рулевым легионеров на "Матче звезд" УНИКС выдал потрясающую игру в столице Белоруссии против местного "Цмоки-Минск". Гости позволили хозяевам за первую четверть набрать только три очка (21:3). Правда, для рекорда Единой лиги за все десять лет ее существования этого не хватило. В сезоне-2013/14 ЦСКА в домашней встрече с украинским клубом "Азовмаш" (Мариуполь) выиграл стартовую десятиминутку со счетом 18:2.

Что касается УНИКСа, то казанцы в Минске позволили себе расслабиться в заключительной четверти, к которой они подошли, лидируя 70:29. Итоговый результат тоже свидетельствует о разгроме соперника, правда, уже не столь впечатляющем - 99:57.

Олег Окулов постарше Прифтиса на пару лет. Пожалуй, назначение наставником "Звезд России" - пока вершина его карьеры. Широкой публике Окулов стал известен, когда работал с питерским "Спартаком" (2006/07), затем он руководил латвийской "Лиепаей", выступавшими во втором дивизионе череповецкой "Северсталью" и екатеринбургским "Уралом", а на топ-уровень вернулся в 2015-м после приглашения в красноярский "Енисей".

Результаты последних матчей Лиги: "Цмоки-Минск" - УНИКС - 57:99, "Парма" - "Нижний Новгород" - 80:85, "Автодор" - "Астана" - 64:88. Встречи ЦСКА - "Локомотив-Кубань" и "Зенит" - "Химки" завершились после подписания этого номера "РГ".

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