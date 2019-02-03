Назван необычный фактор, ускоряющий появление рака

Биологи из Массачусетского технологического института (США) рассказали об открытии крайне необычных микроорганизмов, которые манипулируют иммунной системой и ускоряют формирование злокачественных опухолей в легких. Материал об этом опубликован в журнале Cell.

По информации издания, исследователи давно заметили, что появление рака легких часто сопровождается бактериальными инфекциями.

В итоге специалисты провели эксперимент на мышах, которых разделили на две группы. Представители первой жили в обычных условиях, второй - в изоляции (предварительно грызунов подвергли полной очистке от бактерий легких и кишечника).

Специалисты выяснили, что злокачественные клетки заставляют ряд присутствующих в организме микробов (например, Heliobacter pylori и Streptococcus gallolyticus) вырабатывать вещества, привлекающие внимание Т-клеток и заставляющие их выделять интерлейкины. Это одновременно создает комфортные условия для роста раковой опухоли и делает ее незаметной для остальных компонентов иммунитета.

По словам Чэнчэн Цзин из Массачусетского технологического института, создание препарата, который будет "нацелен именно на блокировку роста опасных микробов или мешать им манипулировать работой гамма-дельта Т-клеток, станет новым перспективным способом борьбы с раком легких".