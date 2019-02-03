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03.02.2019 19:34
Рубрика: Спорт

Пересадка на Сайтаму

Состав сборной на ЧМ-2019 пока окончательно не определен
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
Мировое первенство примет с 18 по 24 марта японский город Сайтама, который в принципе можно отнести к разросшемуся токийскому мегаполису.
Уже ясно: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова (на фото справа) не повторит судьбу Юлии Липницкой. Фото: РИА Новости Уже ясно: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова (на фото справа) не повторит судьбу Юлии Липницкой. Фото: РИА Новости
Уже ясно: олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова (на фото справа) не повторит судьбу Юлии Липницкой. Фото: РИА Новости

В сборной России уже заполнены многие вакансии. И все же возможны некоторые изменения. Кажется, несколько прояснилась ситуация у женщин-одиночниц. Ясно, что чемпионка Европы Софья Самодурова и обладательница олимпийского "золота" Алина Загитова обеспечили себе места в команде. А вот на роль третьего номера может претендовать экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Из-за болезни бедная Лиза пропустила российское первенство и, естественно, не попала на чемпионат Европы. Но сейчас может доказать свое право на место в сборной на прокатах в споре со Станиславой Константиновой, чье выступление в Минске не назовешь успешным. Если верить сообщениям из Канады, закончился соревновательный сезон для серебряного призера Олимпиады Евгении Медведевой. Как утверждает канадская пресса, Женя, которая могла бы стартовать на Универсиаде, да и пробиться в основной состав сборной на мировое первенство, предпочтет выступить в гастрольном туре, где она будет единственной фигуристкой, не получившей статуса профессионала. А уж в будущем году она с тренером Брайаном Орсером обязательно порадует болельщиков.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Софья Самодурова: Немного неудобно, что обыграла Загитову

И все же сегодня можно утверждать: спортивный век фигуристок стал короче. До войны норвежка Соня Хени побеждала в одиночном катании на трех Олимпиадах. Сейчас подобное невозможно. Будет здорово, если фигуристки продержатся хотя бы два олимпийских цикла. Однако женское фигурное катание развивается настолько быстро и так фантастически усложняется, что верится в такое с трудом. Новые чемпионки станут выбиваться в лидеры, завоевывать самые почетные титулы, а уже через несколько лет их места на пьедестале достанутся приходящим на смену юниоркам. Спортивная карьера, и без того недолгая, еще больше сократится. Это не причитания и не прогнозы пессимиста. Просто реальность.

Ну, теперь о мужчинах. У них тоже есть вакансия. Провал Максима Ковтуна вызвал множество вопросов. Главный: сколько же еще раз мы увидим в исполнении Максима не борьбу за призовые места, а заведомо проигранные сражения с собственными нервами? И вполне логично, если за право выступить в Сайтаме поспорят молодые Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин.

Увы, в числе претендентов, похоже, не будет ветерана Сергея Воронова. К сожалению, в силу ряда обстоятельств его выход на лед в предстоящих прокатах маловероятен.

Спортивная карьера фигуристок, и без того недолгая, еще больше сократится

Наконец, о спортивной паре Наталья Забияко - Александр Энберт, пропустившей чемпионат Европы. Тут все зависит от того, когда партнер залечит травму. Так что остается ждать "отмашки" врачей. Как бы то ни было, все станет ясно к 25 февраля - это последний срок подачи заявок на участие в мировом первенстве. Нам кажется, что время еще есть. А фигуристам видится, будто они в цейтноте.

И немного о Сайтаме. В 2014 году я был руководителем нашей делегации на чемпионате мира. Впечатления сложные. Огромнейший интерес публики, когда зал ломился не только на соревнованиях, а даже на тренировках, на которые продавались недешевые билеты. Раздевалки и проходы к ним, забитые цветами и самыми разными подарками, принесенными фанатами для любимых фигуристов. И порой изнурительные дорожные пробки, когда нашему "официальному" автобусу приходилось по два часа пробиваться по забитым дорогам Токио до дворца спорта. Приезжали нервные, раздраженные, с единственной мыслью - не опоздать. И чтобы не рисковать, многие наши и не наши спортсмены постоянно прописались в спортзале, отдыхая и даже засыпая на мягких матах. А еще разница во времени. По расписанию некоторым фигуристам предстоит соревноваться в 4.30 и 6 утра. В первые несколько дней все вроде бы нормально. А на третий начинается настоящая акклиматизация. Тянет спать, наваливается вялость.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Загитова: От меня многого ждут, и с этим приходится справляться

Японская публика исключительно доброжелательна. Но, когда выступают свои, впечатление, будто сейчас от криков снесет крышу, не у спортсменов, а во дворце Так что Рика Кихира и Юдзуру Ханю получат дополнительную поддержку, в которой, впрочем, они не нуждаются.

Россияне в 2014-м взяли два "серебра" - Юлия Липницкая в женском одиночном и Евгения Тарасова - Владимир Морозов в паре.

А самыми запоминающимися стали два момента. Как только мы добрались из аэропорта до токийского отеля "Хилтон", где жили все участники, наш автобус был атакован болельщиками. Это японцы всех полов и возрастов встречали девочку в красном платьице. Так называли Юлию Липницкую. Толпа молила об автографах, наиболее активные старались одарить русское чудо подарками, да просто до нее дотронуться. Охранники роскошного отеля не ожидали такого штурма. Пришлось нам всем, плотно сомкнув плечи, образовать вокруг абсолютно равнодушной к такому проявлению японских чувств Липницкой кольцо и не без труда доставить олимпийскую чемпионку прямо к лифту. А второе воспоминание - неудачный прокат Липницкой ее произвольной программы. Чувство, что с этого неприятнейшего момента и начался закат. Заслуженно победила японка Мао Асада. Было обидно. И не только всем нам, без памяти в ту пору влюбленным в Юлию, но и повсюду сопровождавшей дочку маме. И та высказала свои претензии. Было мне очень горько... До сих пор помню.

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