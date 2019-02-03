Форвард "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде обыграть в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:2.

Россиянин отметился результативной передачей на Стивена Стэмкоса. Кучеров довел число набранных им очков до 80 (22+58). Он первым в сезоне достиг этой отметки.

Кроме того, Никита стал новым рекордсменом "Тампы" по количеству проведенных встреч для достижения отметки в 80 очков. Для этого ему понадобилось 52 матча. Это на восемь меньше, чем у Венсана Декавалье, который в сезоне 2006/07 записал себе в актив столько же очков в 60 играх.

- Никита молодец, что тут сказать, - сказал голкипер "Тампы" Андрей Василевский. - Он не просто талантлив, но еще и работает над собой каждый день, чтобы быть еще сильнее. Кучеров никогда не останавливается и не бывает довольным собой. Все это помогает ему быть сейчас лучшим хоккеистом мира.