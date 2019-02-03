Патриарх Сербский Ириней: Русская церковь - одна из самых сильных в мире

На торжества по поводу десятилетия интронизации патриарха Кирилла в Москву приезжал патриарх Сербский Ириней. О причинах приезда и своем предвидении того, как будут развиваться события на Украине и определяться судьба мирового праволавия, он рассказал "РГ" в эксклюзивном интервью.

- Святейший Владыка, как из Сербии выглядят эти последние десять лет русской православной истории? Чем интересна сербам фигура патриарха Кирилла?

Патриарх Сербский Ириней: В Москву мы с несколькими нашими братьями-ахиереями из Сербской церкви прибыли для того, чтобы участвовать в радостных торжествах по случаю 10-летия интронизации Святейшества, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это событие не только для русского народа и Русской православной церкви, оно интересно всему православному миру. Потому что Русская церковь является одной из самых сильных православных церквей, играющая огромную роль в современном мире.

И Церковь и русский народ в своем сегодняшнем образе - это что-то удивительное. У нас же еще свежо в памяти то, что было не так давно, когда Русская церковь была Церковью страдающей и гонимой. В 20 веке в своей истории она прошла через самые тяжкие испытания и подарила православному миру огромное число мучеников за веру. Только Бог знает, сколько их было в действительности - епископов, священников, мирян, пострадавших за веру.

И вот, поднимаясь из столь униженного положения, Русская церковь возродилась и за очень краткий срок. Воссоздала храмы и монастыри, построила много новых церквей и обителей, и, что самое важное - воскресила живую церковь, воссоздала веру в людях. И в этом возрождении русского народа, конечно, велики заслуги Святейшего патриарха Кирилла.

Мы были рады получить от него приглашение на этот праздник и благодарны Господу Богу и Святейшему патриарху Кириллу за участие в торжествах и возможность увидеть всю их красоту. Мы также радуемся тому, что в торжестве участвовали представители других Поместных православных церквей. Наша радость была бы еще большей, если бы на торжество приехали представители всех православных церквей. К сожалению, приехали не все, и это нас озадачивает и заставляет задуматься о будущем православного мира. Самые большие несчастья для Церкви - расколы и разделения, а мы сегодня, к сожалению, стоим как раз на пороге этих расколов, влекущих, конечно же, за собой большие последствия.

Но вернемся к патриарху Кириллу. Его избрание на престол - дело промысла Божьего. И благословение Божией Благодати как русскому православному народу, так и всему православному миру в целом. Наше время и положение наших православных церквей востребуют как раз именно такого человека, как патриарх Кирилл. Он являет собой образ такого предстоятеля Церкви, который прекрасно разбирается в современном мире и делает именно то, что надо.

- Ваш прогноз, как будут уживаться на Украине две церкви - каноническая и вновь созданная? Как и когда будет преодолена драма наметившегося расхождения в мировом православии? Константинополь совершает действия, с которыми канонически несогласна Русская церковь.

Патриарх Сербский Ириней: Проблема раскола на Украине уже давняя, недоразумения там были большие, и все это привело к тяжелому противостоянию внутри украинского народа. Мы рассчитывали оказать помощь украинскому народу, собрав общеправославный собор или совещание для обсуждения этой темы. Мы надеялись, что предстоятели или посланники предстоятелей поместных церквей побывали бы на Украине с визитами, чтобы, все обсудив с народом и выслушав представителей той и другой стороны, попытаться найти какой-то выход из сложившегося положения.

К сожалению, события пошли совсем по другой дороге. Цареградский патриархат заступился за раскольников и пожелал их каким-то образом примирить с канонической церковью. Однако православные верующие каноничесой церкви остались на своих позициях, сохраняя священные каноны. Так что Вселенскому патриархату удалось "примирить" лишь две раскольнические группировки, легализовав их, и тем самым еще больше усугубить и углубить существующее разделение.

Недавно в Салониках я встречался со Вселенским патриархом, и он мне в ходе встречи сказал, что ожидает. По его представлениям, если не вся, то почти вся Украинская церковь примирится с раскольниками и вольется в новую церковь Украины. Хотя всем с самого начала было ясно, что из себя представляют все эти раскольнические группировки на Украине, и что с ними, по-русски говоря, кашу не сваришь…

И в результате мы видим, что ожидаемое слияние канонической церкви с раскольниками не вышло. Из всего числа архиереев канонической Украинской православной церкви всего лишь два присоединились к новой церкви, все остальные сохранили верность каноническому украинскому православию. А из огромного количества приходов канонической УПЦ лишь несколько десятков перешли в новую церковь.

Непонятно, что произойдет в результате выдачи этого томоса, но до желанного мира дело не доходит. Тяжело предвидеть, какими темпами и путями пойдут события на Украине. Но уже видно, что государство грозит канонической церкви изъятием монастырских земель и самих монастырей, посягательством на святыни. И пока, к сожалению, очень трудно предвидеть, что реально будет дальше.

- Каково сейчас положение Сербской церкви? Считается ли с нею власть, любит ли ее народ?

Патриарх Сербский Ириней: Мы живем в крайне непростое, тяжелое время. Утешает нас только тот факт, что сербская молодежь в большинстве своем приходит в нашу церковь, исповедует православную веру, живет традициями и православными обычаями сербского народа, связанными, прежде всего, с верою. Почти все крестят своих детей, кроме небольшого числа еретиков и безбожников.

С каждым годом растет число посещающих храмы по воскресным дням и, особенно, по великим праздникам. У нас уже существует реальная потребность в строительстве новых храмов. Огромное число людей регулярно принимают святое Причастие. Многие чтут крестную славу - небесного покровителя своей семьи - это особый сербский обычай.

Государство оказало церкви помощь, решив вопрос пенсионного и медицинского обеспечения священнослужителей. Во всех начальных и средних школах у нас преподается Закон Божий. Его, по нашим данным, посещают около 65 процентов всех учащихся. Для детей, родители которых против религиозного воспитания, в школе существует предмет "гражданское воспитание".

В министерстве просвещения Сербии подумывают о перемене закона таким образом, чтобы уроки Закона Божиего с одной стороны посещали все ученики, а с другой, чтобы в этот предмет можно было внести необходимые дополнения из общего морального воспитания, обучения философии и созданию гражданской среды.

С властями у нас отношения хорошие, а когла возникают отдельные проблемы, мы их быстро решаем - с учетом интересов Сербской православной церкви. На единичные случаи, когда власть против Церкви, не обращаем внимания. Это нормальный путь.