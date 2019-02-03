Пятеро детей погибли в аварии в штате Мэриленд

В американском штате Мэриленд минивэн, в котором находились несовершеннолетние, съехал с дороги и, оказавшись на обочине, задел несколько деревьев.

В момент инцидента дети не были пристегнуты. Их выбросило из автомобиля. В результате ДТП погибли пятеро детей. Пострадали 32-летний водитель и 23-летний пассажир. Они госпитализированы. Причины аварии, произошедшей в 5 утра по местному времени, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Одна из версий - водитель транспортного средства уснул за рулем.