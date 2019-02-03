Питерский "Зенит" продолжает усиливать состав. Вслед за Ярославом Ракицким лидеры чемпионата России по футболу подписали контракты с Вильмаром Барриосом из "Бока Хуниорс" и нападающим "Рубина" Сердаром Азмуном.

Два последних трансфера, по неофициальной информации, обошлись зенитовцам в 25 миллионов евро. Напомним, что чуть ранее "сине-бело-голубые" продали в "Пари Сен-Жермен" аргентинца Леандро Паредеса за 47 миллионов евро.

Любопытным выглядит переход Азмуна. Иранец давно зарекомендовал себя в России и привлек к себе внимание не только "Зенита", но и ряда английских команд. В частности "Вулверхэмптона", который хотел взять Сердара в аренду до конца нынешнего сезона. С этим оказался не согласен "Рубин". Казанцы готовы были только к продаже одного из своих лидеров. И в итоге он оказался в Санкт-Петербурге.

Добавим, что Барриос с Азмуном, как и Ракицкий, попали в заявку "Зенита" для участия в плей-офф Лиги Европы.