Глава государства попросил обрисовать ситуацию с ДРСМД и по "разоруженческому досье". США начали нарушать Договор с 1999 года, когда стали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, совпадающие по характеристикам с запрещенными крылатыми ракетами наземного базирования, сказал Сергей Лавров. Затем Вашингтон начал использовать баллистические ракеты-мишени для испытания системы ПРО, а с 2014 года - размещать в Европе пусковые установки для своих позиционных районов противоракетной обороны - Mk 41, которые абсолютно пригодны и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк". "Сейчас такие установки уже развернуты в Румынии и готовятся к развертыванию в Польше, а также в Японии", - продолжил Лавров.
В октябре США объявили, что собираются выходить из ДРСМД, и Москва стремилась сделать все, чтобы спасти Договор, учитывая то значение, которое он имеет для поддержания стратегической стабильности и в Европе: предложила беспрецедентные меры транспарентности, чтобы убедить, что нарушений нет; но американцы выставили ультиматум и объявили о начале процедуры выхода. Глава МИД вспомнил, как в 2014 году Вашингтон заявил о прекращении диалога по ПРО и разворачивает сейчас позиционные районы и в Европе, и в Азии. Тревожит Москву и подход к выполнению обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. "Договор предусматривает обязательства ядерных держав не передавать соответствующие технологии по пользованию ядерным оружием. Вопреки этому в НАТО проводятся так называемые совместные ядерные миссии", - заметил Лавров.
Напомнил глава МИД и про Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, не ратифицированный США, и про Договор о стратегических наступательных вооружениях, который тоже под угрозой, потому что США недавно решили вывести из зачета 56 пусковых установок на подлодках для запуска "Трайдентов" и 41 тяжелый бомбардировщик под предлогом, что они переоборудуются в неядерное оснащение. "Такое допускается Договором, но вторая сторона имеет полное право убедиться, что это переоборудование реализуется таким образом, чтобы исключить возвратный потенциал..." - заметил Лавров.
"Мы с 2015 года ведем разговор о том, чтобы убедиться в том, что Соединенные Штаты выполняют обязательства по этой конкретной проблеме. Пока результата нет", - сказал Лавров. А неоднократные предложения начать переговоры о продлении Договора о СНВ после 2021 года не находят отклика.
"И какие у вас предложения в этой связи?" - спросил президент министра обороны. "Несмотря на размытость формулировок, для нас очевидно, что помимо открытого НИРа по производству ракет средней и меньшей дальности мы наблюдаем уже не первый год реальное нарушение позиций Договора. Проще говоря, Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет и производству этих ракет", - констатировал Сергей Шойгу. Москва готова предпринять ответные меры. Первое - открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе - открытие НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.
"Наш ответ будет зеркальным, - сказал президент. - Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое". "Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - продолжил Путин. "Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - добавил он.
В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что правительство предусмотрит средства для разработки новых видов вооружений после выхода США из ДРСМД.
США давно готовились к возврату запрещенных видов оружия
Если вспомнить историю этого вопроса, Россия еще более десяти лет назад говорила о том, что нашей стране вместе с Соединенными Штатами стоит подумать о том, чтобы ограничения по этому договору распространились на государства, обладающие данным видом вооружений.
Когда в конце 80-х годов прошлого столетия Москва и Вашингтон заключали ДРСМ, ракеты средней и меньшей дальности были только у России и США. Тогда никто и в дурном сне не мог себе представить, что технологии создания подобного оружия распространятся по всему свету. В итоге ракетами этого класса сегодня обладают, к примеру, Корея и КНДР, Китай и Индия, Пакистан и Иран. Уже один этот факт вызывал тревогу.
Но вместо того, чтобы прислушаться к мнению Москвы и вместе работать над расширением географии Договора, в Вашингтоне пошли по привычному для американских политиков пути. США бездоказательно обвинили нашу страну в нарушении двусторонних обязательств по РСМД и, по сути дела, повторили историю с договоренностям по противоракетной обороне.
Смысл этого шага очевиден. Соединенные Штаты любыми способами собираются вернуть в свои арсеналы ракеты средней и меньшей дальности. Более того, в то время, как Россия строго придерживалась ограничений по данному виду вооружений, в США по сути дела восстановили их производство.
К примеру, хорошо известно, объекты американской ПРО в Польше и Румынии оснащаются универсальными пусковыми установками Mk 41. А их пусковые при необходимости легко переделываются под запуск крылатых ракет BGM-109 "Томагавк" с дальностью действия от 1250 до 2500 километров. Специалисты утверждают: в системе управления Mk 41 за несколько часов можно заменить часть программного обеспечения, и комплекс будет готов стрелять "Томагавками".
Кроме того, США несколько лет назад начали испытательные пуски с земли авиационной крылатой ракеты AGM-158В с дальность действия в тысячу километров. И в Америке не скрывают: разработка новой крылатой ракеты данного типа будет продолжена. Была информация, что подобные боеприпасы позволят уничтожать важные гражданские и военные объекты в течение 12-15 минут, тогда как разрешенные Договором о РСМД крылатые ракеты морского базирования будут лететь к целям в несколько раз дольше.
Также не стоит забывать об имеющихся в распоряжении военных США ударных беспилотниках большой дальности. Когда в 1987 году подписывался Договор по РСМД, никаких дронов в армиях двух стран еще не было. А потому формально они не подпадают под ограничительную статью соглашений. Но по факту ударные беспилотники во многом напоминают крылатые ракеты, да еще, в отличие от боеприпасов, могут использоваться многократно. Например, тот же американский MQ-1 Predator и более современный MQ-9 Reaper способны пролететь 1100 км и 1852 километров соответственно. Не просто пролететь, а нанести удары противотанковыми управляемыми ракетами или корректируемыми авиабомбами. Получается, что США со своими ударными беспилотниками просто "обошли" Договор по РСДМ.
Еще об одном важном факторе в субботу напомнили в Минобороны РФ. По имеющимся в оборонном ведомстве России сведениям, уже с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон (штат Аризона) началась реализация программы расширения и модернизации производственных мощностей, где будут создаваться запрещенные договором ДРСМД ракеты средней и меньшей дальности.
В минобороны корреспонденту "РГ сообщили, что этот завод - крупнейшее многопрофильное предприятие ракетно-космической области США. Там выпускают практически все типы ракетного оружия, включая крылатые ракеты средней и меньшей дальности. "В результате за два последних года площадь завода увеличилась на 44 процента - с 55 до 79 тысяч квадратных метров, а численность сотрудников предприятия, по официальным заявлениям должна увеличиться почти на 2000 человек", - отметили в ведомстве.
Практически одновременно с началом расширения производственных мощностей завода американский конгресс в ноябре 2017 года выделил Пентагону первый транш в 58 миллионов долларов, прямо указывая - "на разработку наземной ракеты средней дальности".
Таким образом, сделали вывод в Минобороны России, характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения в адрес нашей страны о нарушении договора.
Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"
Европа смирилась
Но если в Европе решение Трампа отказаться от ДРСМД вызвало апатию и обреченность, совсем иные настроения царят в США. Реакция стран ЕС подтвердила точку зрения американского президента о безвольной Европе, о которую можно "вытирать ноги". С момента прихода Трампа к власти США покинули целый ряд международных договоров, в которых участвовали страны Старого Света: от Соглашения по климату до ядерной сделки с Ираном. И каждый раз Вашингтон делал это без каких-либо последствий. Вот и сейчас, по мнению руководителя вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла, которое тот высказал ТАСС, "последнее заявление НАТО, где выражается поддержка решению Белого дома по ракетному договору, показало, что альянс готов корректировать свою позицию ради сохранения трансатлантических связей". При этом предостерегавшие Вашингтон от развала договора РСМД европейские члены блока решительно поменяли свои взгляды, посчитав, что "на кону стоят намного более важные вещи".
"Наши союзники по НАТО полностью поддерживают нас", - торжествующе объявил президент США. Впрочем, тем европейским политикам, кто оплакивал европейскую безопасность, американский лидер предложил помечать о будущем. "Я надеюсь, мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который будет намного лучше. Конечно, я хотел бы увидеть это", - довольно прокомментировал президент США ситуацию журналистам. Не менее расплывчатой выглядит реакция госсекретаря Майкла Помпео, сообщившего, что Трамп "делает все возможное, чтобы устранить риск распространения оружия массового поражения".
В Старом Свете уже приступили к обсуждению, когда и сколько ядерного вооружения США разместят на европейских базах. "Требовать размещения американских ядерных ракет в Европе так же неправильно, как и категорически исключать довооружение", - заявил заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Вадепуль. В отличие от немецких социал-демократов, по-прежнему не желающих видеть в стране новые американские ракеты, представители партии ХДС, которую до недавнего времени возглавляла канцлер Ангела Меркель, активно обсуждают целесообразность размещения ракет средней и меньшей дальности с ядерным оружием в Европе. И не исключают, что поддержат решение США по этому поводу, если он будет принято.
В отличие от "европацифистов", льющих крокодиловы слезы по поводу европейской безопасности, но при этом готовых из союзнического долга послушно принять новые американские ядерные ракеты, выход США из ракетного договора серьезно беспокоит Японию. Местная газета "Асахи" предположила, что при отсутствии соглашения американская сторона в течение 3-7 лет развернет на своих базах в азиатско-тихоокеанском регионе новейшие ракеты средней дальности. А Токио "окажется на передовой конфликта Америки и Китая", став мишенью для удара предполагаемого противника. Такую же незавидную роль администрация Трампа уготовила Европе, но политики и СМИ Евросоюза продолжают лицемерно делать вид, что ядерный апокалипсис европейцев не коснется. И не хотят видеть очевидного, о чем открыто говорят противники Трампа в Вашингтоне: "Нынешняя администрация США пренебрегла инструментами в сфере дипломатии, которые в течение 70 лет позволяли не допускать ядерной войны".
Какие новые ракеты будут защищать безопасность России
"Что касается сроков реализации президентского поручения по "приземлению" ракетных комплексов "Калибр" и созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности, то эти работы могут быть завершены достаточно быстро. Вероятно, уже через год мы получим опытный вариант пусковой установки и проведем все необходимые испытания", - отметил эксперт.
Калибры в наземном варианте - очевидно, это будет мобильный вариант, то есть, на подвижно-пусковой установке, продолжил Игорь Коротченко. "Учитывая дальность пуска в обычном оснащении - 1600 км, а с ядерной боеголовкой - 2500 км - это будет очень эффективное, серьезное и грозное оружие. Такое вооружение, если американцы начнут размещать свои ударные системы в Европе, сможет парировать тот потенциал, который будет нам угрожать", - указал специалист, добавив, что наземный вариант гиперзвуковой ракеты тоже поможет парировать потенциальные угрозы.
"И, полагаю, что вместе с указанными мерами нам надо проработать возможность возвращения на Кубу. Открыть там российскую военно-морскую базу. Если будет новая геополитическая реальность, то будем парировать такими способами те угрозы, которые представляют планы США после выхода из ДРСМД", - заключил Игорь Коротченко.
Напомним, в субботу утром президент РФ Владимир Путин принял у себя главу МИД России Сергея Лаврова и министра обороны России Сергея Шойгу.
По словам главы государства, Москва зеркально ответит Вашингтону и приостановит участие в ДРСМД. В ответ на нарушающие Договор действия США Россия начнет работы по "приземлению" ракетных комплексов "Калибр" (в настоящее время базируются на кораблях и подводных лодках - прим. "РГ") и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
При этом в гонку вооружений Россия, по словам Владимира Путина, втягиваться не будет.
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин пояснил, зачем США понадобилось выйти из ДРСМД.
"Очевидно, что это делается для того, чтобы у американцев появилась легальная возможность развернуть ракеты с радиусом от 500 до 5500 километров наземного базирования. Теперь у них наверняка появятся ракеты, которые они могут использовать как в интересах американской системы ПРО, так и против других государств. Прежде всего, конечно, против новых ядерных государств, которые создали такой потенциал", - сообщил эксперт в эфире радио Sputnik.
По его словам, потенциал Китая, а теперь уже и Кореи, Индии и, вероятно, Пакистана - это потенциал ракет именно средней дальности.
"Поэтому американцам нужен этот выход из договора, учитывая их стратегию передового базирования. Они смогут размещать ракеты не только на морских судах и подводных лодках, что они делают давно, но и на своих базах. Поэтому я не удивлюсь, если они начнут быстро развертывать этот потенциал, размещать его на территории Европы и на других территориях, которые потенциально могут дать какие-то военные преимущества", - сказал Алексей Подберезкин.
"Для США это очень выгодно, потому что их ракеты средней дальности для нас ничем не отличаются от межконтинентальных баллистических ракет. Поскольку ракета, запущенная, например, из Румынии или из Польши в сторону России, летит короткий промежуток времени, но боеголовка по мощности у нее может быть такая же. Мы, со своей стороны, ракеты средней дальности разместить не можем, потому что опыт их размещения 1962 года на Кубе показал, что это неизбежно ведет к конфликту", - заключил военный эксперт.
Добавим, что ряд российских военных экспертов опасаются, что вслед за ДРСМД будет так или иначе "похоронен" Договор о стратегических наступательных вооружениях - последнее из пока действующих краеугольных соглашений времен "холодной войны". Срок его действия истекает в 2021 году.
Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"
Прорывные технологии не втянут нас в гонку вооружений
Наибольший ажиотаж в зарубежных СМИ вызвал гиперзвуковой комплекс "Авангард". Озвучены мнения неких экспертов о том, что это якобы чистой воды блеф. Таких гиперзвуковых ракет не может быть просто потому, что их нет в армии США, даже в опытном варианте.
На самом деле боевые блоки комплекса "Авангард", летающие с гиперзвуковой скоростью, - не блеф, а реализация на новом технологическом уровне еще советской разработки "Спираль". Напомним, в 1970-х годах в СССР создали космический истребитель под таким именем. Название было выбрано за характерный спуск истребителя на землю, который осуществлялся по баллистической спирали. И скорость при этом была гиперзвуковой. Испытания уникального по всем параметрам летательного аппарата прошли успешно. На вооружение его не приняли - наступало время разрядки.
Истребитель "Спираль" был создан для уничтожения любых космических объектов, летающих на околоземной орбите. А в США намного позже смогли создать лишь красочный кинофильм "Звездные войны".
Так что "Авангард" реально существует. А если потребуется, то Россия сможет возобновить и производство космических истребителей для расчистки околоземного пространства от всех потенциально опасных для нашей страны объектов. Будем надеяться, до этого не дойдет.
"Кинжал" - это реально существующий ракетный комплекс. Создавался он, как говорят люди осведомленные, под личным контролем президента страны. За основу была взята сухопутная ракета комплекса "Искандер". В итоге получился высокоточный авиационный ракетный комплекс, способный поражать все наземные и подземные объекты потенциального агрессора, а вдобавок и авианосцы. По словам экспертов, ракета "Кинжала", снаряженного обычной - не ядерной - боеголовкой, попадает точно в корпус авианосца, даже идущего с большой скоростью, и разваливает его на части. Напомним, и эти ракеты тоже летят к цели с гиперзвуковой скоростью.
Так что по гиперзвуковому оружию Россия опередила весь мир, и это сомнению не подлежит.
Самый загадочный объект - подводный необитаемый аппарат с ядерной энергетикой, название которому выбрал народ, "Посейдон". Многие решили, что это торпеда огромного калибра, оснащенная чуть ли не стомегатонным ядерным зарядом, которую подгонят к берегам США и взорвут. Действительно, такую идею когда-то предлагал академик-ядерщик Сахаров.
Между тем у "Посейдона" совсем другие задачи. Естественно, они не озвучены, можно лишь предполагать. АНПА - автономные необитаемые подводные аппараты - создавались в СССР для прокладки трасс для атомных субмарин-ракетоносцев. Сегодня все эти маршруты Пентагону хорошо известны. "Посейдоны", скорее всего, смогут выбрать новые подводные трассы с учетом многочисленных датчиков подводного движения, которые Пентагон разместил по всему Мировому океану.
Основное преимущество "Посейдона" - безграничная дальность плавания и неограниченная глубина погружения. В России испытаны на прочность корпуса подводных аппаратов, способные погружаться на глубину 14 километров. Для справки: глубина Марианской впадины около 11 километров.
Впрочем, нельзя исключать, что один из "Посейдонов" со стомегатонной ядерной боеголовкой ляжет у побережья США, став оружием судного дня, и нападение на Россию превратится в самоубийственную авантюру.
Лазерный комплекс ПВО-ПРО под именем "Пересвет" - тоже одна из тайн оборонки. И это хорошо. На что способен этот комплекс, не знает никто. Давным-давно в нашей стране были созданы лазеры, способные уничтожать даже космические объекты. В эпоху разрядки их уничтожили. Возможно, "Пересвет" - реинкарнация того лазерного оружия. Пусть это будет тайной.
Американцы выходят из Договора по РСМД, заявив, что начнут создавать наземные комплексы с дальностью пуска ракет более чем в 500 км. Наши "Калибры" морского базирования летают на дальность в несколько тысяч километров и поражают цели очень точно. Приземлить их большого труда не составит. Ракеты "Калибр" на колесном шасси могут стать в строй Российской армии очень скоро.
Более того: ни в одной армии стран НАТО нет сухопутных мобильных стратегических ракет типа "Тополя" и тем более "Ярса". Дальность полета их ракет - более десяти тысяч километров. Нет никаких технических проблем снизить дальность полета до 2500 км, увеличив многократно количество боевых частей ракеты. Так что не стоит Вашингтону будить лихо, пока оно тихо.