Москва зеркально ответит Вашингтону и приостановит участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Россия начнет работы по модернизации уже существующих ракетных систем и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Глава государства попросил обрисовать ситуацию с ДРСМД и по "разоруженческому досье". США начали нарушать Договор с 1999 года, когда стали испытывать боевые беспилотные летательные аппараты, совпадающие по характеристикам с запрещенными крылатыми ракетами наземного базирования, сказал Сергей Лавров. Затем Вашингтон начал использовать баллистические ракеты-мишени для испытания системы ПРО, а с 2014 года - размещать в Европе пусковые установки для своих позиционных районов противоракетной обороны - Mk 41, которые абсолютно пригодны и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк". "Сейчас такие установки уже развернуты в Румынии и готовятся к развертыванию в Польше, а также в Японии", - продолжил Лавров.

Москва стремилась сделать все, чтобы спасти Договор, учитывая то значение, которое он имеет для поддержания стратегической стабильности и в Европе

В октябре США объявили, что собираются выходить из ДРСМД, и Москва стремилась сделать все, чтобы спасти Договор, учитывая то значение, которое он имеет для поддержания стратегической стабильности и в Европе: предложила беспрецедентные меры транспарентности, чтобы убедить, что нарушений нет; но американцы выставили ультиматум и объявили о начале процедуры выхода. Глава МИД вспомнил, как в 2014 году Вашингтон заявил о прекращении диалога по ПРО и разворачивает сейчас позиционные районы и в Европе, и в Азии. Тревожит Москву и подход к выполнению обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. "Договор предусматривает обязательства ядерных держав не передавать соответствующие технологии по пользованию ядерным оружием. Вопреки этому в НАТО проводятся так называемые совместные ядерные миссии", - заметил Лавров.

Напомнил глава МИД и про Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, не ратифицированный США, и про Договор о стратегических наступательных вооружениях, который тоже под угрозой, потому что США недавно решили вывести из зачета 56 пусковых установок на подлодках для запуска "Трайдентов" и 41 тяжелый бомбардировщик под предлогом, что они переоборудуются в неядерное оснащение. "Такое допускается Договором, но вторая сторона имеет полное право убедиться, что это переоборудование реализуется таким образом, чтобы исключить возвратный потенциал..." - заметил Лавров.

"Мы с 2015 года ведем разговор о том, чтобы убедиться в том, что Соединенные Штаты выполняют обязательства по этой конкретной проблеме. Пока результата нет", - сказал Лавров. А неоднократные предложения начать переговоры о продлении Договора о СНВ после 2021 года не находят отклика.

"И какие у вас предложения в этой связи?" - спросил президент министра обороны. "Несмотря на размытость формулировок, для нас очевидно, что помимо открытого НИРа по производству ракет средней и меньшей дальности мы наблюдаем уже не первый год реальное нарушение позиций Договора. Проще говоря, Соединенные Штаты приступили к изготовлению этих ракет и производству этих ракет", - констатировал Сергей Шойгу. Москва готова предпринять ответные меры. Первое - открытие НИРа и ОКРа в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет "Калибр" в наземном варианте. Второе - открытие НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности.

"Наш ответ будет зеркальным, - сказал президент. - Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое". "Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по "приземлению" "Калибров" и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности", - продолжил Путин. "Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - добавил он.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что правительство предусмотрит средства для разработки новых видов вооружений после выхода США из ДРСМД.