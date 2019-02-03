Прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала очередную победу. На традиционном турнире "Русская зима" в Москве она покорила планку на 2 м 4 см. Это лучший результат сезона в мире.

Предыдущий рекорд года тоже установила Мария. На турнире "Битва полов", который 20 января прошел в Москве, она преодолела планку на отметке 2.03. Тогда, как и сейчас, главной соперницей чемпионки мира была олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, остановившаяся на "Русской зиме" на знаковой отметке 2 метра. Ласицкене штурмовала и 2.07, чтобы побить национальный рекорд Чичеровой в помещении, но неудачно.

Из других результатов отметим прыжок в длину на 8.30 в исполнении Александра Менькова. В середине января наш спортсмен приземлялся на 8.15 в Иркутске, сейчас улучшил принадлежавший ему же лучший результат сезона в мире. Екатерина Конева была вне конкуренции в секторе для тройного прыжка, однако проиграла самой себе. На другом турнире в Москве Конева прыгнула на 14.81, возглавив мировой рейтинг. На "Русской зиме" она в первой же попытке улетела на 14.67 и дальше продвинуться не смогла. В секторе для мужских прыжков в высоту победу одержал Даниил Цыплаков (2.28).

На "Русской зиме" не выступал заявленный на турнире Иван Ухов. Недавно он взял высоту 2.31 на Кубке Москвы. Но затем Спортивный арбитражный суд объявил свой вердикт: Ухов и еще 11 российских легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. В этот список, составленный на основании выводов пресловутого доклада Макларена, попали Люкман Адамс, Вера Ганеева, Иван Юшков, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова-Ханафеева, Татьяна Лысенко-Белобородова, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Юлия Кондакова, Екатерина Галицкая и Светлана Школина. Ухова лишили "золота" Игр-2012, Школину - "бронзы" Лондона и победы на чемпионате мира-2013 в Москве. У спортсменов есть 21 день на подачу апелляции.