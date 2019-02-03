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03.02.2019 22:50
Рубрика: Спорт

Прибавляет высоту

Ласицкене победила на турнире "Русская зима" в столице
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 23(7781)
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала очередную победу. На традиционном турнире "Русская зима" в Москве она покорила планку на 2 м 4 см. Это лучший результат сезона в мире.

Предыдущий рекорд года тоже установила Мария. На турнире "Битва полов", который 20 января прошел в Москве, она преодолела планку на отметке 2.03. Тогда, как и сейчас, главной соперницей чемпионки мира была олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, остановившаяся на "Русской зиме" на знаковой отметке 2 метра. Ласицкене штурмовала и 2.07, чтобы побить национальный рекорд Чичеровой в помещении, но неудачно.

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Из других результатов отметим прыжок в длину на 8.30 в исполнении Александра Менькова. В середине января наш спортсмен приземлялся на 8.15 в Иркутске, сейчас улучшил принадлежавший ему же лучший результат сезона в мире. Екатерина Конева была вне конкуренции в секторе для тройного прыжка, однако проиграла самой себе. На другом турнире в Москве Конева прыгнула на 14.81, возглавив мировой рейтинг. На "Русской зиме" она в первой же попытке улетела на 14.67 и дальше продвинуться не смогла. В секторе для мужских прыжков в высоту победу одержал Даниил Цыплаков (2.28).

Фото: РИА Новости
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На "Русской зиме" не выступал заявленный на турнире Иван Ухов. Недавно он взял высоту 2.31 на Кубке Москвы. Но затем Спортивный арбитражный суд объявил свой вердикт: Ухов и еще 11 российских легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. В этот список, составленный на основании выводов пресловутого доклада Макларена, попали Люкман Адамс, Вера Ганеева, Иван Юшков, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова-Ханафеева, Татьяна Лысенко-Белобородова, Анна Булгакова, Татьяна Фирова, Юлия Кондакова, Екатерина Галицкая и Светлана Школина. Ухова лишили "золота" Игр-2012, Школину - "бронзы" Лондона и победы на чемпионате мира-2013 в Москве. У спортсменов есть 21 день на подачу апелляции.

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