Автобус с детьми разбился под Калугой, погибли семь человек

Полиция назвала предварительную причину аварии, в которую в воскресенье под Калугой попал автобус с детьми из смоленского танцевального коллектива "Колибри", - человеческий фактор. Водитель не удержал машину на обледеневшей трассе.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Никаких помех движению автобуса не имелось, водитель был трезв, - рассказали "РГ" в полиции.

В субботу калужские спасатели предупредили о гололеде на трассах и попросили автомобилистов не выезжать без крайней необходимости. Но водитель автобуса и родители детей этой информации то ли не видели, то ли не придали ей значения.

В 9.18 воскресенья на 128-м километре трассы Калуга - Вязьма междугородный MAN занесло, он слетел с трассы опрокинулся на крышу. Та смялась, верхнюю часть автобуса вдавило в рыхлый снег. Двери заклинило, пассажиры (всего в салоне находились 47 пассажиров, в том числе 31 ребенок. - Ред.) сами выбраться не могли.

Крыша автобуса смялась. Двери заклинило, пассажиры сами выбраться не могли

Спасателям пришлось забираться через люк, который находится под салоном, после чего вырезать отверстия в полу, проникнуть в салон и по одному вытаскивать детей из мешанины изуродованных кресел, сумок с багажом и ярких костюмов с блестками. Юные артисты ехали в Калугу на межрегиональный конкурс...

В администрации Смоленской области проверят, почему автобус с детьми двигался без положенного в таких случаях сопровождения ГИБДД. Отчасти на этот вопрос ответил глава Ярцевского района Владимир Макаров: "Это дети из частного танцевального клуба "Колибри". Руководитель коллектива и родители организовали поездку сами, сами же нашли и автобус".

Теперь районные власти отправили в соседний регион другой автобус, чтобы оставшиеся в Ярцево родители детей смогли добраться до места ДТП.

Раненые - 23 ребенка и один взрослый - доставлены в больницы. Травмы в основном легкие, опасности для жизни нет. Еще восемь детей и одного взрослого отвезли в школу поселка Утешево, где организован временный пункт размещения. Их и пострадавших с легкими травмами заберет домой обратным рейсом автобус из Ярцево.

Водителя задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело. Отвечать за гибель семерых человек придется не только шоферу - собственную проверку происшествия начал Ространснадзор. Уже установлено, что MAN принадлежит частному предпринимателю, не имеющему лицензии на перевозку детей. Сама машина 1989 года выпуска имеет большой пробег, но по документам была технически исправна. Теперь техническое состояние автобуса досконально проверят. Водитель - также с большим стажем - благополучно прошел медосмотр перед выездом.

На странице танцевального ансамбля "Колибри" в соцсети - ни слова об аварии. Здесь по-прежнему приглашают на занятия детей от шести лет...

Комментарий

Анна Кузнецова, Уполномоченный по правам ребенка:

- Как нам известно, вопрос перевозки детей не был согласован с ГИБДД, автобус был без маячков, как положено по закону. Просто собрали детей, и частный перевозчик повез их, потому что ему заплатили. Потеряли детей... Снова потеряли детей. Зачем принимались законы? Зачем было столько слез, споров, обсуждений после трагедии в ХМАО. К сожалению, выводы не сделаны.

Право

Председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился забрать в центральный аппарат Следственного комитета уголовное дело о страшной аварии в Калужской области.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России, которые работают на месте трагедии, рассказали об автобусе и водителе. Согласно их данным документы о прохождении техосмотра автобусом датированы декабрем 2018 года. Вместе с тем юридическое состояние данных документов вызывает сомнение в подлинности. В связи с чем будет проведена их экспертиза. В 2018 году за нарушения ПДД водитель автобуса 2 раза привлекался к административной ответственности.

Подготовили Наталья Козлова, Владимир Баршев.