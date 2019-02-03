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03.02.2019 14:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Голодающему московскому таксисту предложили работу в Мосгортрансе

Текст: Иван Пышечкин

С таксистом Андреем Герсом, который объявил голодовку, протестуя против завышенной комиссии агрегаторов, вышли на связь власти Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

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Как выяснили сотрудники дептранса, у таксиста нет разрешения на таксомоторную деятельность на используемый им автомобиль. В качестве выхода ему предложили поработать водителем в Мосгортрансе и детально обсудить проблемы. Однако Герс предложение отклонил.

В пресс-службе уточняют, что взгляды ведомства и голодающего на проблемы ценообразования на таксомоторном рынке совпадают. Так, в департаменте выступают за то, чтобы тарифы на поездки устанавливал сам перевозчик, а не агрегатор. Кроме того, в дептрансе считают, что агрегаторы должны гарантировать водителям минимальную заработную плату.

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Ранее в интервью радиостанции Business FM Андрей Герс рассказал, что работая таксистом в Москве, он не может прокормить свою многодетную семью. По его словам, ситуация на рынке стала гораздо сложнее после увеличения комиссии агрегаторов, а также заметного роста цен на бензин.

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