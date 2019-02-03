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03.02.2019 15:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На следующей неделе в Москве похолодает до минус 12 градусов

Текст: Ольга Игнатова
После плюсовых температур в течение последних чисел января - начале февраля к середине следующей недели столичный регион снова окажется во власти холодного скандинавского циклона.
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в понедельник днем сохранится еще плюсовая температура - до 3 тепла, а вот в ночь на вторник начнет понемногу подмораживать. В течение суток 5 февраля ожидается минус 1-3 градуса. В ночь на среду холодный фронт скандинавского циклона понизит столбики термометров до минус 8-10 градусов. Впрочем, днем в среду потеплеет до минус 2-4 градусов.

Фото: iStock
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Еще одна холодная ночь, по предварительным расчетам, ждет жителей столичного региона в пятницу. Температура может упасть до минус 12 градусов. Днем в пятницу возможна снова оттепель до плюс 1 градуса. В субботу - до плюс 2 градусов.

Сильных осадков в течение недели не ожидается, но из-за перепада температур на дорогах и тротуарах будет скользко.

Такая погода выше нормы для этого времени года на 4-5 градусов, отметила Паршина.

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