На следующей неделе в Москве похолодает до минус 12 градусов

После плюсовых температур в течение последних чисел января - начале февраля к середине следующей недели столичный регион снова окажется во власти холодного скандинавского циклона.

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в понедельник днем сохранится еще плюсовая температура - до 3 тепла, а вот в ночь на вторник начнет понемногу подмораживать. В течение суток 5 февраля ожидается минус 1-3 градуса. В ночь на среду холодный фронт скандинавского циклона понизит столбики термометров до минус 8-10 градусов. Впрочем, днем в среду потеплеет до минус 2-4 градусов.

Еще одна холодная ночь, по предварительным расчетам, ждет жителей столичного региона в пятницу. Температура может упасть до минус 12 градусов. Днем в пятницу возможна снова оттепель до плюс 1 градуса. В субботу - до плюс 2 градусов.

Сильных осадков в течение недели не ожидается, но из-за перепада температур на дорогах и тротуарах будет скользко.

Такая погода выше нормы для этого времени года на 4-5 градусов, отметила Паршина.