Ространснадзор проведет проверку по факту ДТП в Калужской области

Ространснадзор проведет внеплановую проверку автоперевозчика, чей автобус сегодня опрокинулся и попал в кювет.

Как отметили в службе, по предварительным данным, ДТП произошло в 09:15 по московскому времени на 128-м километре автодороги "Калуга - Вязьма". Водитель автобуса "МАН" совершал заказную перевозку, однако не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Перевозчиком является индивидуальный предприниматель, лицензии на этот вид деятельности у него нет.

Как отметили в Ространснадзоре, причины ДТП устанавливаются.