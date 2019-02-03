Сергей Собянин рассказал о развитии общественных пространств в Москве

В столице создаются общественные пространства, которые по своему качеству не уступают мировым стандартам, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

"Речь идет обо всей городской среде. Она потихоньку шаг за шагом двигается к другому качественному уровню, включая дворы, парки, скверы, улицы, площади, фасады домов, особо охраняемые природные территории, набережные. Весь город, как одна большая площадка реновации, реновации общественного пространства", - рассказал градоначальник.

При этом мэр отметил, что Москва двигается к созданию мирового уровня качества общественного пространства. Обо всех новых проектах жители столицы продолжат узнавать через портал mos.ru, а также из сообщений, опубликованных в блоге градоначальника.

По словам Собянина, жители хотят видеть благоустроенные территории в шаговой доступности. На их создание как раз и направлена программа "Мой район". При разработке таких проектов благоустройства, в первую очередь, учитывается мнение местных жителей.