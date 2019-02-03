Суд арестовал еще одного фигуранта "дела Арашуковых"

Продолжается серия арестов по делу, которое неофициально назвали "делом Арашуковых". Накануне Басманный суд Москвы арестовал на два месяца исполнительного директора АО "Ессентукигоргаз" Алана Кятова. Он переселится в камеру следственного изолятора до 31 марта.

Как объяснили корреспонденту РГ, допрашивают Кятова в Следственном комитете "в рамках дела о хищении газа на сумму более 30 миллиардов рублей". Во время судебного процесса, который рассматривал ходатайство об аресте Кятова, следователь заявил о действовавшем 17 лет ОПС (организованном преступном сообществе) Арашуковых. Напомним, 30 января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали во время заседания в Совете Федерации. Следственный комитет обвиняет сенатора в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и двух заказных убийствах.

Спустя несколько часов стало известно об аресте его отца, советника гендиректора "Газпром межрегионгаза" и депутата Народного собрания Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова по делу о хищении газа и создании ОПС.

В СИЗО сенатор отказался от местной пищи, заявив, что будет питаться тем, что передадут из дома

Большая часть их "творческой" жизни протекала на Ставрополье. Здесь же находятся основные объекты недвижимости. Так корреспондент "Российской газеты" побывал на принадлежащей этой семье базе отдыха "Вербовая балка". Она вплотную прилегает к природному заказнику "Русский лес" и находится в 13 километрах от Ставрополя. Место, без всяких сомнений, замечательное. Озеро, окруженное холмами, лесом и лугами. А ближайший населенный пункт в трех километрах.

При этом согласно кадастровой карте, территория, на которой расположена база отдыха, относится к землям сельскохозяйственного назначения. Тем не менее, гостей здесь принимают круглый год. Именно там 18 января отпраздновал 58-летие Рауль Арашуков. На именинах выступал известный певец Николай Басков. Территория комплекса настолько большая, что от здания администрации до домиков для гостей приходится передвигаться на машине. Кстати, арест сенатора никак не сказался на деятельности заведения.

- Нам никто ничего не рассказывает. Как работали, так и работаем, - сказал корреспонденту "РГ" работник базы Сергей, подтвердивший, что объект принадлежит Арашуковым.

Другим прибыльным активом семьи Арашуковых является расположенный в Ставрополе завод по производству гофрированной тары. А еще есть клиринговые компании, предприятия по добыче природного камня и гипса, фермы, агентства по торговле недвижимостью, фирмы по продаже автомобилей и так далее. К наиболее экзотичным можно отнести питомник по разведению и селекции кавказских волкодавов и модельный дом Аraida, который специализируется на разработке элитных коллекций одежды. Все это конечно официально оформлено на братьев, сестер, шуринов, золовок и доверенных людей.

Интерес правоохранителей привлекла другая недвижимость скандальной известной семьи - особняк в Ессентуках по адресу Семашко, 9. Речь идет об здании "Дача Лесор", памятнике архитектуры, построенного в стиле русского классицизма в 1904 году. Последние несколько лет оно втянуто в судебные тяжбы. Там уже прошли обыски.

Обосновались на Даче Лесор семья Арашуковых в 2011 году, когда убедили предпринимателя Виктора Ябс продать им историческое здание. Покупатели не выплатили сумму сделки сразу, а взяли элитный особняк в кредит. Вскоре бывший владелец был госпитализирован с отравлением, а спустя неделю скончался в больнице.

В 2015 году Ессентукский городской суд по иску бывших владельцев принял решение о выселении Арашуковых из особняка. Но 6 августа 2018 года Ессентукский городской суд восстановил срок для подачи апелляции. Тяжба продолжена, но после ареста Рауфа и Рауля Арашуковых сложно сказать, как будут разворачиваться события.

Загадочные обстоятельства выяснились с образованием Рауфа Арашукова. Согласно открытым данным в 2007 году в возрасте 21 года он получил специальность "юриспруденция" в Ставропольском государственном университете. Вуз был реорганизован в Северо-Кавказский федеральный университет в 2012 году, а юридический факультет преобразовали в Юридический институт в составе СКФУ. "РГ" обратилась в дирекцию учебного заведения за комментарием о том, что там знают о периоде учебы сенатора. Но в руководстве отказались комментировать, сославшись на то, что речь идет уже о другом вузе. Однако один из преподавателей, пожелавший остаться неназванным, работал в Ставропольском государственном университет в 2007 году, когда там учился будущий сенатор. Он заявил, что не помнит студента Рауфа Арашукова.

- О том, что он оканчивал наш университет, я узнал позже, когда Арашуков-младший стал известной личностью. Но на парах его не помню, - делится он мнением. - Знаете, как бывает, обеспеченные родители, много важных семейных дел. Не до учебы в такой ситуации...