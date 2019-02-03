Суд рассмотрит вопрос об аресте аспиранта-анархиста

В понедельник Балашихинский городской суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову.

Его подозревают в незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

По данным правоохранительных органов, 25-летний Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны в пятницу по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. Все они, как считает следствие, являются членами анархистской организации. Позже студентов отпустили, а аспиранта поместили в изолятор временного содержания в Балашихе. По данным источника в силовых структурах, правоохранители вышли на след аспиранта после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в подмосковной Балашихе 11 января.

Источник также отметил, что задержанный признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки, которую он успел испытать в парковой зоне рядом с МГУ. По данным правоохранителей, во время обыска в его комнате в общежитии МГУ на Ленгорах были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература.