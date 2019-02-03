Проехать кольцевую развязку часто непросто даже опытному водителю - нужно много перестраиваться и следить за боковым трафиком. Что уж говорить о новичках, которые то и дело "притирают" другие машины на круге, или кандидатах в водители, для которых кольцо на экзамене почти равносильно провалу. Сделать такую развязку удобнее, а главное, безопаснее, предлагает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), превратив ее в "турбоперекресток". Что же это такое, попытался выяснить обозреватель "РГ".

Оказалось, суть "турбо" схемы - в грамотной направляющей разметке. Въезд на круг возможен по трем полосам. Из правой можно поворачивать только направо. Если двигаться по средней, то также разрешается правый поворот. При этом можно продолжить движение прямо. А вот из левой полосы - только по прямой. "С помощью такой разметки создаются более канализированные потоки. Водителю не нужно думать, как повернуть, кого пропустить... И не надо лишний раз перестраиваться - с какой полосы заехал на кольцо, с той и выехал", - рассказал "РГ" руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский.

Эксперт отметил, что на круге водители обычно теряют много времени, движение замедляется, что становится причиной многокилометровых пробок. Кроме того, здесь случается и много мелких ДТП - водители просто не могут вовремя перестроиться и в последний момент "выстреливают" вправо, а там машина в мертвой зоне.

"Турбокольцо" в столице планируют организовать на одном из самых проблемных перекрестков столицы. Речь идет о круге на пересечении улиц Чертановская и Красного Маяка, где с трудом разъезжаются два крупных транспортных потока - с востока приходит целая вереница машин от "Варшавки" и станции метро "Пражская", а с запада тянутся машины из крупного жилого квартала. По-настоящему непроходимым это дорожное сплетение делает трамвайная линия, проходящая прямо по центру круга. В ЦОДД уверены, что после переразметки ситуация улучшится кардинально. "Будет меньше конфликтных точек, все должно поехать на 20-30% быстрее", - говорят в пресс-службе центра.

Кстати

В СМИ появилась информация о скором появлении на МКАД платных полос. В департаменте транспорта Москвы эту новость опровергли, заявив, что вводить такие полосы на кольце не планируется. В ведомстве вообще считают такую меру бессмысленной, так как на безопасность и скорость движения она не повлияет.