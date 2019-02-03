В аварии автобуса с детьми под Калугой погибли два человека

В аварии перевозившего детей автобусом под Калугой погибли два человека.

- Погибшие - двое взрослых, сопровождающие. Пострадали 16 детей, - рассказала ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Калужской области Наталья Горохова.

По предварительным данным, арендованный автобус MAN вез детский танцевальный ансамбль из смоленского поселка Ярцево на выступление в Калугу. В 09.15 на 128 километре трассы Калуга-Вязьма автобус съехал в кювет и перевернулся на крышу.

Пассажиры оказались заблокированы в салоне, их спасением занимаются сотрудники МЧС.