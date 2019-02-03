Рассказываю так подробно потому, что для жителей Бегового района, да и представителей многих СМИ (помимо "РГ", здесь еще поблизости друг от друга расположены редакции "Вечерки", "Известий", ВГТРК, информационных агентств), это большое событие. Транспортное сообщение здесь до сих пор было не очень удобным. До метро "Савеловская" - минут 15 ходьбы, до Белорусской - все 25-30. В советские времена сюда каждые 15 минут ходила маршрутка с Пушкинской площади, а теперь появился свой автобус, который будет ходить, как обещают в департаменте транспорта Москвы, даже чаще - каждые 10 минут.
Что особенно приятно, открытие новых маршрутов городского транспорта по заявкам москвичей - норма для столицы. Лишь за 2018 год в городе добавилось по просьбам жителей 40 новых маршрутов.
Итак, прокатимся на нашем 382-м. "Маршрут несложный, перестроений немного. Пассажиры садиться пока опасаются, спрашивают, куда привезет. Но с началом рабочей недели, думаю, народа прибавится", - рассказал корреспондентам "РГ" водитель 382-го автобуса Вадим Поляков. В салоне пока действительно пустовато. Но это явно не надолго - ведь по той же улице Марины Расковой раньше ходил только один 82-й автобус, а квартал очень большой. "Автобус полчаса, а то и дольше приходилось ждать", - рассказал один из первых пассажиров 382-го Сергей.
Теперь, продолжает он, до метро можно с ветерком прокатиться. Ходит автобус с 7 утра до 9 вечера. Журналисты уже мечтают: продлить бы время работы... Ведь рабочий день в редакциях заканчивается после 22.00, и идти приходится пешком.