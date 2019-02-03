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03.02.2019 23:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В пути - №382

На улицу Правды пришел автобус
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 23(7781)
В столице запущен новый автобусный маршрут - 382-й. Стартует он прямо от здания "Российской газеты" на улице Правды, с остановки, которая называется "Ямское Поле". Далее автобус следует к Савеловскому вокзалу, потом в сторону "Ленинградки" по Бутырскому Валу к станции метро "Белорусская". Далее - поворот направо на Ленинградский проспект, затем опять направо на улицу Марины Расковой, по 5-й улице Ямского Поля - выезд на улицу Правды - и вот она, конечная остановка. Получается небольшой круг, проехать по которому можно примерно за 15 минут, а до двух станций метро добраться буквально за пару минут.
Долго ждать 382-й автобус не придется. Он ходит каждые 10 минут. А за 15 минут можно проехать весь маршрут. Фото: Михаил Синицын

Рассказываю так подробно потому, что для жителей Бегового района, да и представителей многих СМИ (помимо "РГ", здесь еще поблизости друг от друга расположены редакции "Вечерки", "Известий", ВГТРК, информационных агентств), это большое событие. Транспортное сообщение здесь до сих пор было не очень удобным. До метро "Савеловская" - минут 15 ходьбы, до Белорусской - все 25-30. В советские времена сюда каждые 15 минут ходила маршрутка с Пушкинской площади, а теперь появился свой автобус, который будет ходить, как обещают в департаменте транспорта Москвы, даже чаще - каждые 10 минут.

Что особенно приятно, открытие новых маршрутов городского транспорта по заявкам москвичей - норма для столицы. Лишь за 2018 год в городе добавилось по просьбам жителей 40 новых маршрутов.

Итак, прокатимся на нашем 382-м. "Маршрут несложный, перестроений немного. Пассажиры садиться пока опасаются, спрашивают, куда привезет. Но с началом рабочей недели, думаю, народа прибавится", - рассказал корреспондентам "РГ" водитель 382-го автобуса Вадим Поляков. В салоне пока действительно пустовато. Но это явно не надолго - ведь по той же улице Марины Расковой раньше ходил только один 82-й автобус, а квартал очень большой. "Автобус полчаса, а то и дольше приходилось ждать", - рассказал один из первых пассажиров 382-го Сергей.

На новом 382-м автобусе жители района Беговой теперь могут за пару минут доехать до метро

Теперь, продолжает он, до метро можно с ветерком прокатиться. Ходит автобус с 7 утра до 9 вечера. Журналисты уже мечтают: продлить бы время работы... Ведь рабочий день в редакциях заканчивается после 22.00, и идти приходится пешком.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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