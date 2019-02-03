Началась запись в первый класс. Подать заявление можно до 30 июня. Но родители штурмуют школы загодя, занимают живые очереди, дежурят по ночам - лишь бы устроить свое чадо в хорошее учебное заведение. Ведь отправить заветное заявление по интернету не везде получается - современные технологии не выдерживают натиска пап и мам, сайты зависают. А значит, считают они, надо действовать по проверенному сценарию: кто первый встал - того и парта. Корреспонденты "РГ" проверили, как идет запись в начальную школу.

Ночные очереди наблюдались во Владивостоке - в микрорайоне "Снеговая падь", где всего две школы. Они работают на пределе возможностей. Вечером 31 января перед школой N 83, на двери которой висело объявление с просьбой не дежурить ночью и обещанием принять все заявления, все-таки образовалась толпа родителей. Они вели списки, а кто-то из пап остался ночевать в машине, ночью устраивали перекличку.

В Петрозаводске запись в первые классы тоже не обошлась без очередей и ночных бдений. Заявленную чиновниками электронную систему по-прежнему тестируют. Когда в прошлом году ее попытались ввести в действие, программа дала сбой сразу же. Просто не выдержала родительских запросов. Правда, в некоторых учреждениях образования электронная очередь все же была. Но родители ей не особенно доверяли и контролировали процесс сами. Остальным пришлось надеяться только на себя.

Отправить заветное заявление по интернету не везде получается - современные технологии не выдерживают натиска пап и мам, сайты зависают

Как рассказали организаторы записи в первый класс престижной гимназии, готовиться начали еще с осени. Создали в соцсети закрытую группу, в которой составляли и корректировали списки. А уже поближе к непосредственной записи организовали дежурство, в том числе и ночное. Таким образом пытались отсечь "чужих".

Живые очереди наблюдались в Екатеринбурге - и там возникли трудности с подачей электронных заявлений. В ночь на первое февраля тысячи родителей ждали, когда заработает онлайн-сервис записи будущих первоклашек в школу. Однако, когда часы пробили полночь, добиться желанной цели удалось не всем. Многие столкнулись с перебоями в работе портала "Госуслуги". Житель Екатеринбурга Александр пытался записать сына в одну из престижных гимназий. Он рассказывает: "Когда сервис сайта "Госуслуги" заработал, оформление заявки заняло семь минут. В 00.07.34 заявление ушло. И тут началось самое интересно. На экране появилось сообщение: "Ваша заявка в статусе "На отправку". И только в 06.30 - уведомление: "Заявка принята в работу". Нас поставили в очередь под утро! Оказалось, мы лишь 126-е в очереди в гимназию, а мест всего 90. Мы очень тщательно подходили к выбору учебного заведения. Что я должен сейчас сказать сыну?"

В департаменте образования Екатеринбурга, куда Александр поспешил утром 1 февраля, он встретил несколько десятков таких же пап и мам, не сумевших в первые минуты после полуночи записать ребенка в первый класс. Вместе они решили организовать инициативную группу и написать заявление в прокуратуру.

Ночное дежурство родители устроили и в Великом Новгороде - там тоже "обвалились" электронные сервисы. Очереди с 31 января стали появляться у самых крупных учебных учреждений - так происходило, к примеру, в 36-й и 37-й школах. Родители первоклассников готовы дежурить на входе в здание школы и ночью, пока другие родственники заполняли электронную заявку. Ситуация классическая: пока мамы и папы колдуют над сайтом "Госуслуги", бабушки и дедушки в это время для страховки стоят в очереди. Вместе с тем в Новгородской области в ночь на 1 февраля работала "горячая линия" по зачислению детей в первые классы школ, но дозвониться из-за ажиотажа тоже смогли не все.

В Хабаровске записывать в первый класс начали еще 27 января. К счастью, обошлось без прошлогодних скандалов и драк в родительских очередях.

- Кто-то из родителей стал организатором очереди и взял весь процесс на себя за несколько дней до начала записи. У гимназии стояла его машина, в ней были списки. Можно было подойти и записаться, получить порядковый номер, по которому люди заходили в гимназию. А иначе, думаю, без драки бы не обошлось, - говорит мама будущего первоклассника 5-й гимназии Ольга Зюкова.

Некоторые трудности возникли при подаче заявления через портал "Госуслуги". Хабаровчанка Наталья Зимина пыталась отправить электронное заявление в 10 утра 27 января.

- Но ничего не получалось. Говорили, что сайт перестал отвечать - слишком много обращений. Подруга подсказала, что есть еще сайт хабаровского городского управления образования. Он работал, все документы у меня приняли.

Компетентно

Ольга Васильева, министр просвещения РФ:

- По закону мы обязаны принять каждого ребенка, школа может отказать только при отсутствии мест. В первую очередь заполняются места теми, кто проживает на закрепленной за школой территории. Таким образом мы обеспечиваем шаговую доступность. Поэтому порядок такой. Прием заявлений в первый класс стартует не позднее первого февраля и продлится до 30 июня. Где-то подать их можно и в электронной форме, где-то - лично. Зачислить малыша в первый класс должны в течение 7 дней после приема документов. Этот принцип был всегда. Для тех же, кто проживает не близко, но все равно хотел бы отдать ребенка именно в эту школу, прием продолжается с 1 июля вплоть до начала учебного года. До фактического заполнения мест. Я знаю про ажиотаж, про силу "сарафанного радио" среди родителей в выборе, как им кажется, "элитной" школы. Мы прикладываем много усилий, выстраиваем на всей территории страны единое образовательное пространство, с едиными стандартами качества для всех школ.

Подготовила Ксения Колесникова.