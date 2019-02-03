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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Литературные воришки

Ограблен Пушкинский заповедник
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
Неизвестные личности наведались в "Михайловское" - знаменитый на весь мир Пушкинский заповедник. Увы, гости пришли с плохими намерениями: приобщиться к культуре через воровство.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Подробности сообщил "РГ" директор Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина "Михайловское" Георгий Василевич.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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На территории усадьбы находится дом управляющего Богданова, именно там и побывали воры. Кстати, Богданов был управляющим имения в пору жизни там Александра Сергеевича. С 1945 года в доме жил директор музея Семен Гейченко: первый в стране из музейных работников, ставший Героем Соцтруда. Именно он и организовал в послевоенные годы восстановление музея-заповедника Пушкина.

Сегодня это служебное помещение. В перспективе там планируется организовать мемориальное пространство в память о Семене Степановиче, легендарном директоре, отдавшем почти полвека музею. В доме хранятся его личные вещи, которые сейчас принадлежат дочери Семена Степановича. В том числе коллекция скобяных изделий и самоваров. Два самовара из коллекции Семена Гейченко и стали добычей воров.

Фото: wikimedia.org
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Как пояснил Георгий Василевич, на доме установлены две камеры, просматривающие почти весь периметр. В слепой зоне только проход со стороны озера: незаметно подойти пешком к дому можно только зимой, когда на озере лед. Однако кто в здравом уме пойдет с плохими намерениями по этому пути, зная, что на снегу обязательно останутся следы? Несколько десятков лет этот принцип работал. Но сейчас нашлись желающие рискнуть. В пять утра сотрудники музея увидели цепочку следов, ведущую к окну веранды. Воришки разбили окно, вытащили два самовара и ушли. В дом нежеланные гости не забирались.

Полиция активно ищет злоумышленников. Украденные вещи не являются музейными, принадлежат частному лицу - дочери Семена Гейченко. Тем не менее они достаточно ценны с исторической точки зрения и в перспективе могут стать экспонатами.

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